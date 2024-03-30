Seçim günü hava az bulutlu ve güneşli olacak

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Yarın yapılacak yerel seçimler için heyecan dorukta..

Saatler sonra sandık başına gidecek seçmenler, havanın nasıl olacağını merak ediyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Balkanlardan gelen alçak basınç sistemi, önümüzdeki hafta boyunca etkisini gösterecek.

Yağışlı hava ise Türkiye'nin batısından doğusuna doğru ilerleyip yurdu terk etti..

Sıcaklıklar 10 dereceye kadar artıyor

31 Mart Pazar günü, yağış beklenmiyor.

Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilen seçim gününde hava sıcaklığı ise 6 ila 10 derece arasında mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Sıcak havanın etkisi, hafta ortasına kadar sürecek.

En yüksek hava sıcaklıkları

Sıcaklık değerleri, Ankara'da 23 derece, İstanbul'da 19 derece ve İzmir'de ise 26 derece civarında seyredecek.

"Herhangi bir yağış beklemiyoruz"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı son değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi, salı ve çarşamba günü aynı şekilde herhangi bir yağış beklentimiz yok. Bütün bölgelerimizi az bulutlu ve açık olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla olumsuz bir meteorolojik hadisi yok. Denizlerimizde de herhangi bir kuvvetli rüzgar beklemiyoruz.