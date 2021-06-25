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- Seferihisar'ın imzası: Samsades tatlısı tarifi
Seferihisar'ın imzası: Samsades tatlısı tarifi
Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü menüsünde yer alan samsades tatlısı tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki Seferihisar'ın meşhur tatlısı samsades nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 25.06.2021 - 14:21
Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen gelin-kayın valide konseptli yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde gelinler, samsades tatlısı tarifi için yarıştı.
Tarifi denemek için kolları sıvayan seyirciler, samsades tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularını araştırıyor.
Samsades, tuzsuz lor peyniri, tarçın ve şekerden oluşan dolgusu, incecik hamuru ve çıtır çıtır kızaran dokusuyla hem göze hem de damağa hitap ediyor. Gizli kalmış bir cevher gibi olan bu tatlı, şipşak hazırlayabileceğiniz bir tarif.
Peki samsades tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte İzmir'in nefis ilçesi Seferihisar'ın mutfağından samsades tatlısı tarifi...
SAMSADES TATLISI MALZEMELERİ
-
3 su bardağı un
-
2 su bardağı su
-
1 çay kaşığı tuz
Dolgusu İçin:
-
4 yemek kaşığı tuzsuz lor peyniri
-
1,5 yemek kaşığı şeker
-
1 çay kaşığı tarçın
Şerbeti İçin:
-
2,5 su bardağı su
-
2 su bardağı şeker
-
1 tatlı kaşığı tarçın
-
4-5 damla limon suyu
SAMSADES TATLISI TARİFİ
- 2 su bardağı unu bir kaba alın ve tuzu ilave edin.
- 1,5 su bardağı suyu una ilave edin.
- Yavaş yavaş un ve su ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.
- Hazırladığınız hamuru 10-15 dakika dinlendirin.
- Dinlenen hamuru iki eş bezeye bölün ve merdane yardımıyla unlayarak inceltin.
- İncelen hamurun kenarlarını düzelterek dikdörtgen şekil verin.
- 3-4 cm'lik şeritler halinde kesin ve sonra şeritlerinizi tam ortalarından yatay olarak ikiye bölün.
- İç dolgusu için lor peyniri, şeker ve tarçını bir kabın içerisinde ezerek karıştırın.
- Hazırladığınız şeritlerin ucuna lor peynirli harcı yerleştirin ve muska şeklinde sarın.
- Muska şeklini verdiğiniz hamurları kızgın yağda kızartın.
- Şerbet için su, şeker ve tarçını sos tavasına alın ve kaynatın.
- Şerbet kaynayınca limon sıkarak özleştirin.
- Kızarttığınız sıcak muskaları sıcak şerbetle buluşturun.
- Kaymakla servis ederek lezzeti hafifletin. Afiyetler olsun...