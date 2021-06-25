Seferihisar'ın imzası: Samsades tatlısı tarifi

Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü menüsünde yer alan samsades tatlısı tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki Seferihisar'ın meşhur tatlısı samsades nasıl yapılır?

Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen gelin-kayın valide konseptli yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde gelinler, samsades tatlısı tarifi için yarıştı.

Tarifi denemek için kolları sıvayan seyirciler, samsades tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularını araştırıyor.

Samsades, tuzsuz lor peyniri, tarçın ve şekerden oluşan dolgusu, incecik hamuru ve çıtır çıtır kızaran dokusuyla hem göze hem de damağa hitap ediyor. Gizli kalmış bir cevher gibi olan bu tatlı, şipşak hazırlayabileceğiniz bir tarif.

Peki samsades tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte İzmir'in nefis ilçesi Seferihisar'ın mutfağından samsades tatlısı tarifi...

SAMSADES TATLISI MALZEMELERİ

3 su bardağı un

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Dolgusu İçin:

4 yemek kaşığı tuzsuz lor peyniri

1,5 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tarçın

Şerbeti İçin:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

4-5 damla limon suyu

SAMSADES TATLISI TARİFİ