Seferoğulları'nın Suphi'si Cevdet Arıkan hayatını kaybetti Tosun Paşa filminde canlandırdığı Suphi karakteri ile sinemaseverlerin sevdiği oyuncu Cevdet Arıkan, 75 yaşında aramızdan ayrıldı.

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Türk sineması bir emektarını daha kaybetti.

Sinema tarihimizin başyapıtlarından biri olan ikonik Tosun Paşa filminde Seferoğulları Ailesi'nin fertlerinden biri olan Suphi karakterine can veren Cevdet Arıkan, hayatını kaybetti.

Suphi karakteri ile sinema tarihine geçen Arıkan, 75 yaşında hayata veda etti.

Acı haberi, oyuncunun oğlu Cem Arıkan duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan oğul Arıkan, "Benim babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi. Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

120'den fazla filmde rol aldı

Arıkan, Kemal Sunal'ın "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", Ferdi Tayfur'un "Çeşme", "Ben de özledim", Cüneyt Arkın'ın "Gırgır Ali" ve "İstasyon" filmleri başta olmak üzere 120'nin üzerinde filmde rol aldı.

Ediz Hun, Erol Taş, Ayhan Işık, Murat Soydan ve Kadir İnanır gibi birçok ünlüyle aynı sette çalışan Cevdet Arıkan, son dönemde beyaz perdeden uzak bir hayat sürüyordu.

"Sinemaya çok emek verdim"

Arıkan, 2017'de verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: