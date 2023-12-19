Seferoğulları'nın Suphi'si Cevdet Arıkan hayatını kaybetti

Türk sineması bir emektarını daha kaybetti.
Sinema tarihimizin başyapıtlarından biri olan ikonik Tosun Paşa filminde Seferoğulları Ailesi'nin fertlerinden biri olan Suphi karakterine can veren Cevdet Arıkan, hayatını kaybetti.
Suphi karakteri ile sinema tarihine geçen Arıkan, 75 yaşında hayata veda etti.
Acı haberi, oyuncunun oğlu Cem Arıkan duyurdu.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan oğul Arıkan, "Benim babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi. Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
120'den fazla filmde rol aldı
Arıkan, Kemal Sunal'ın "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", Ferdi Tayfur'un "Çeşme", "Ben de özledim", Cüneyt Arkın'ın "Gırgır Ali" ve "İstasyon" filmleri başta olmak üzere 120'nin üzerinde filmde rol aldı.
Ediz Hun, Erol Taş, Ayhan Işık, Murat Soydan ve Kadir İnanır gibi birçok ünlüyle aynı sette çalışan Cevdet Arıkan, son dönemde beyaz perdeden uzak bir hayat sürüyordu.
"Sinemaya çok emek verdim"
Arıkan, 2017'de verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:
Sinemaya çok emek verdim. Sinemaya nankör bir meslek diyorlar. Her meslek gibi bunun da yanlışları oluyor. Çok arkadaşımız sokaklarda vefat etti. Huzurevlerinde ölenlerimiz var.
Sanatçının geliri az. Türk sinemasında bizim kazancımız yoktu. Yani sanatı sanat diye yaptık. Şimdikiler gibi para için değil. Gerçekten sanatı sanat olsun diye yaptık. Bunun karşılığında aldığımız çok cüzi bir para.
O para da işte benim gibi 6 çocuklu bir aileyse yandın. Hele İstanbul'da kiran, gıdan, giyimin var. Baş edemiyorsun.
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