Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği 2021 Kurban Vekalet Fiyatını Duyurdu

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği 2021 yılı kurban organizasyonu için, Yurtdışı kurban bağışı vekalet bedelini 800 TL olarak duyurdu.

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı vacip kurban organizasyonu kapsamında “Bu Kurban içim Rahat” sloganıyla başta Türkiye olmak üzere 5 ülke 19 farklı bölgede 50 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda Şefkat Eli Derneği’ne verilecek kurban vekaletleri sayesinde, binlerce ihtiyaç sahibi insana ulaşılacak.

2010 yılından beri kurban bağışlarını ihtiyaç sahipleriyle buluşturan Şefkat Eli Derneği, 5 ülkede hayırseverlerin vekaletleri ile bu yılda gönül sofraları kuracak ve ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ortak olacak.

“Bu Kurban İçim Rahat”

Türkiye’de ve diğer ülkelerde gerçekleştirilecek kurban kesim organizasyonlarının tamamı Şefkat Eli ekipleri tarafından titizlikle yürütülmektedir. Ekiplerimiz belirlenen tarihlerde çeşitli ülkelere giderek kurban pazarlarından İslami usullere dikkat ederek veteriner kontrolünde seçimlerini yapmaktadır. Kurban kesimleri hijyen kurallarına uygun olarak veteriner kontrolü ile yapılmaktadır. Kesilen Kurbanların etleri ihtiyaç sahibi ailelere, yetimhanelere, medreselere, eşit şekilde pay ederek dağıtılmaktadır.

Kurbanlarınızın Kesim Videolarını Kesimin Hemen Ardından Size Ulaştırıyoruz

Şefkat Eli Derneği, “Bu Kurban içim Rahat” sloganıyla kurban bağışı yapan hayır sahiplerine kurbanlarının isme özel kesim görüntülerini cep telefonlarına SMS olarak iletecek.

Türkiye, Çad, Arakan, İdlib ve Gazze ülkelerinde yürütülecek olan kurban organizasyonuna yurt içi ve yurt dışından kurban hisse bağışı yapmak isteyen hayırseverler www.sefkatelidernegi.org.tr üzerinden veya 0216 224 2450 telefon numarası ile iletişime geçerek bağışta bulunabilecekler.