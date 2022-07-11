9 günlük bayram tatilinde İstanbul'da kalmayı tercih edenler Şile'de denizin ve kamp alanlarındaki sessizliğin tadını çıkardı.

9 günlük bayram tatilini iyi değerlendirmek isteyenler büyük şehirlerden tatil beldelerine kaçtı.

Şehir dışına çıkamayan İstanbullular, soluğu Şile'de aldı.

İstanbul'a yakın olması nedeniyle tercih edilen Şile'de otellerde de yoğunluk yaşandı.

Oteller 1 ay önceden doldu

DHA'nın haberine göre geceliği bin lira ile 4 bin lira arasında değişen otellerin birçoğu 1 ay öncesinden dolarken, işletmeciler vatandaşın rezervasyonsuz gelmemesi gerektiğini söyledi.

Otel işletmecisi Kübra Aydemir, "1 ay öncesine kadar oteli fulledik. Bayramda doluyuz. Yaz sezonu burada çok kısa sürüyor. Rezervasyonlar bayram gibi dönemlerde 1 ay öncesinden doluyor.

Bunun dışında iyi gidiyoruz. Son dakika kararla çıkıp geldiklerinde, beachlerimizde ağırlayabiliyoruz ancak odalarımız dolu olduğu için yardımcı olamıyoruz" dedi.

Şehir dışına çıkamayan İstanbullular soluğu Şile'de aldı VİDEO

Plajlarda cankurtaran zorunluluğu

Aydemir, "Öncesinde rezervasyon yapmalarını mutlaka öneriyoruz. Onun dışında biz de yardımcı olamadığımız için üzülüyoruz. Sezon artık iyi gidiyor. Plajlarımız belediye tarafından alınan önlemlerle beraber bayağı güçlendirildi.

Artık her işletmenin kendine ait plajı varsa eğer 2 tane cankurtaranı olması zorunlu tutuldu. Bu nedenle artık güvenli bir şekilde gelip çok rahat denize girebilirler. Havuzu olan işletmelerde havuz kullanabilirler" ifadelerini kullandı.

Aydemir, "Bizim otelimizde fiyatlar 2 bin liradan başlıyor. Oda kahvaltı, plaj, havuz bunlara dahil. Dışarıdan da ağırlama yapabiliyoruz. Şile, İstanbul'a yakınlık olarak çok güzel bir bölge. Artık günümüzde daha da çok tercih edilmesi çok güzel" şeklinde konuştu.

"Müşterilerimiz fiyatlardan şikayetçi"

Bir başka otel işletmecisi Adem Çetinkaya, yoğunluğun olduğuna dikkat çekerek, "Yoğunluk var ancak fiyatlardan dolayı müşterilerimiz biraz şikayetçi. Şile'de fiyatlar biraz yüksek. Yine de yoğunluk var. Şu anda en uygun oda bin lira. En pahalıları da 3-4 bin lira arasında değişiyor. Bin liralık odalar standart olanlar. Çift kişilik oda, kahvaltı ve havuz dahilinde. Diğerleri süit ve jakuzili olduğu için onların fiyatları biraz daha fark ediyor. Vatandaş da çoğunlukla standardı tercih ediyor" diye konuştu.

"Yer olsaydı bir gece daha kalmak istiyorduk"

Tatil için İsveç'ten Şile'ye gelen Nazmiye Özen, "Her sene Türkiye'ye geliyoruz. Kızımla buraya geldik. Yer olsaydı bir gece daha kalmak istiyorduk" ifadelerini kullandı.

Otele tatile gelen Şeniz Işık da, "Biz burayı tesadüfen keşfettik. Deniz derin bir deniz değil. Hafif dalga vardı girdik, büyük dalgalarda daha dikkat etmek lazım" dedi.

Kamp alanları da doldu

Şile'de kamp alanlarında da yoğunluk yaşanıyor. Hem ekonomik hem de doğayla iç içe tatil yapmak isteyen vatandaşlar kamp alanlarının yüzde 90'ını doldurdu.

Kamp alanında çadırda kalmanın bedeli 150 lirayken, tesiste bulunan kozalarda kalmak isteyenler için gecelik ücret 750 lira. Alanda bulunan odaların fiyatı ise bin lira ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor.

Kamp alanı işletme müdürü Filiz Yenigün, "Pandemiden sonra doğaya bir yönelim başladı. Bayramda da bu süreç devam ediyor. Hem ekonomik tatil yapmak isteyenler hem de doğayla iç içe olmak isteyenler bizleri tercih ediyorlar. Şu anda doluluk oranımız yüzde 90'lara ulaştı" dedi.

























