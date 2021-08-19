Şehirler arası yolculukta PCR testi zorunlu mu oldu? Yolculuk yapacaklar dikkat..

Şehirler arası yolculukta PCR testi zorunlu mu oldu? Yolculuk yapacaklar dikkat..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşısızlara ilişkin yaptığı açıklamada şehirler arası yolculuğa değindi. Aşı yaptırmayan yolcular, Şehirler arası yolculukta PCR testi zorunlu mu oldu? sorusunu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine toplantısında önemli kararlar çıktı.

Aşı olmayanlara ilişkin alınacak kararlar merak ediliyordu, Erdoğan bu konuya değindi.

Bunun akabinde aşı olmayan ancak seyahate çıkmayı düşünenler, "Şehirler arası yolculukta PCR testi zorunlu mu oldu?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Şehirler arası yolculukta PCR testi zorunlu mu oldu?

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUKTA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirlerle ilgili PCR testi zorunluluğunun altını çizdi.

Buna göre, uçak ve şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için zorunlu PCR testi istenecek. PCR testini yaptırmamış olanlar uçak ve şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetlere katılamayacak.