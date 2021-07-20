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    Şehit aileleri bayrama şehitlikleri ziyaret ederek girdi

    Şehit aileleri bayrama şehitlikleri ziyaret ederek girdi

    Kurban Bayramı'nda şehitliklere giden aileler, duygusal anlar yaşadı. Şehit aileleri, yakınlarının kabri başında dua etti.
    • AA
    • 20.07.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 11:17
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    Tüm İslam ailemi Kurban Bayramı'nı karşılamanın sevincini yaşarken, şehit aileleri bayrama buruk girdi.

    Yakınlarının kabri başında dua eden ve Kuran okuyan aileler, duygusal anlar yaşadı.

    ŞEHİTLİKLERDE BAYRAM ZİYARETİ

    Bayram sabahı mezarlık ve şehitliklere giden çok sayıda vatandaş hem yakınlarının kabirlerini ziyaret etti hem de şehitleri andı.

    Şehit ailelerini teselli eden vatandaşlar, uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı. Şehit yakınları ise evlatlarının mezarı başında dua etti, fotoğrafını bağrına basarak gözyaşı döktü.

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    Şehit aileleri bayrama şehitlikleri ziyaret ederek girdi #5

    Şehit aileleri bayrama şehitlikleri ziyaret ederek girdi #6

    Şehit aileleri bayrama şehitlikleri ziyaret ederek girdi #7

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    Şehit aileleri bayrama şehitlikleri ziyaret ederek girdi #11

    Şehit aileleri bayrama şehitlikleri ziyaret ederek girdi #12

    Şehit aileleri bayrama şehitlikleri ziyaret ederek girdi #13

    Şehit aileleri bayrama şehitlikleri ziyaret ederek girdi #14

    Şehit aileleri bayrama şehitlikleri ziyaret ederek girdi #15

    Şehit aileleri bayrama şehitlikleri ziyaret ederek girdi #16

    Şehit aileleri bayrama şehitlikleri ziyaret ederek girdi #17

    Şehit aileleri bayrama şehitlikleri ziyaret ederek girdi #18

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