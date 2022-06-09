Şehit Aybüke Öğretmen, mezarı başında anıldı

PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın tüm sevenleri kabrini ziyaret edip, dualar okudu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce yaşanan olayda, 22 yaşındaki müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, karne günü evine dönerken dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanarak şehit olmuştu.

Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Kabrinde dualar okundu

Buradaki anmaya, baba Sadık Yalçın ile Aykübe Öğretmen'in sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Yalçın'ın mezarına çiçekler konuldu, kabir başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

"Bir günde hunharca katlettiler"

Mezarlıktaki anmada konuşan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, "İlçemizin yetiştirdiği öğretmelerden birini kalleşçe, haince, öğrencilerinin sevinci olduğu bir günde hunharca katlettiler. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

"Şehit olan tüm öğretmenlerimizi unutmadık"

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de "Bir karne günü haince, kalleşçe şehit edilen öğretmenimiz Aybüke'nin ölüm yıl dönümünde bir araya geldik. Öğretmenlerimiz karne günlerinde Aybüke Öğretmen'i yad etmeye devam edecek. Eğitim camiamız şehit olan tüm öğretmenlerimizi unutmadı, unutmayacaktır ve yetiştirdikleri nesiller de bu bayrağı indirtmeyecek. Bu vatanı asla ve asla böldürtmeyecek, bu ezanı asla ve asla susturmayacak." diye konuştu.

























