6 yaşındaki Ahmet Eren Altunok, Babalar Günü dolayısıyla şehit olan babası Zekeriya Altunok'un mezarını ziyaret etti. Minik Eren babasına yazdığı mektupla duygulandırdı.

İstihkam Er Zekeriya Altunok, 22 Ekim 2019 yılında Ağrı Doğubayazıt’ta PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit oldu. Şehit olan Altunok, Kartal Şehitliği’nde toprağa verildi.

Altunok'un oğlu, Ahmet Eren Altunok, Babalar Günü’nde annesi ve kardeşiyle birlikte babasının kabrine geldi.

BABASINA MEKTUP YAZDI

Minik Eren, annesi Vildan ve erkek kardeşi Gökdeniz ile birlikte şehitliğe gelerek, babasına yazdığı mektubu kabrine bıraktı.

Mektubu okuyan Ahmet Eren şu ifadeleri kullandı;

“Canım babam, bana oyun oynatan babam, benim güreş yapan babam. Baba seni çok seviyorum. Sen olmazsan hayat çok zor.

Sen anneme yardım ederdin. Kahvaltı yapardın, beni parka götürürdün ve beni salıncakta sallardın. Baba mektubumu bitirdim, hayal gücüm bitti.

Şehit oğlundan babasına mektup: Allah'ım babama kavuşmak istiyorum VİDEO





"BÜTÜN ÇOCUKLAR BABA DERKEN.."

Canım babam, bütün çocuklar ‘baba’ derken ben içimden baba diyorum. Seni çok özlüyoruz.

Beni uyutmanı, masal okumanı hepsini özledim. Sen dünyanın en iyi babasısın. Sen benim hep kalbimdesin. Allahım babama kavuşmak istiyorum. Amin.”

Şehit Altunok’un oğlu Ahmet Eren, babasına yazdığı mektup duygulandırdı.



