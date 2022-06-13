Şehit Ömer Halisdemir sağlık ocağı yüzleri güldürecek!

Şehit Ömer Halisdemir sağlık ocağı Afrika’nın Çat ülkesindeki vatandaşların yüzlerini güldürecek.

Toplamda 26.000 kişinin faydalanabileceği 6 odalı 225 metrekareye yapılan sağlık Ocağı Şefkat Eli Derneği tarafından açıldı. Afrika’daki vatandaşların hak ettikleri sağlık hizmetine kavuşmaları için yapılan bu hastane yardım kampanyaları arasında büyük ses getirdi.

Şehit Ömer Halisdemir sağlık ocağının açılışı yapıldı! Şefkat Eli Derneği tarafından açılan bu sağlık ocağında müşahede odası, ilaç odası, laboratuvar odası, muayene odası, doğumhane, enjeksiyon (aşı) odası olmak üzere toplamda altı bölüm bulunuyor. İnsanların insan olmasındaki temel etkinin başka insanlara yardım etmek olduğunu dile getiren Şefkat Eli Derneği, yeni mucizeler için adım atmak istediklerini söylüyor.

Şefkat Eli Derneği İle İnsanlığa Faydalı Projeler!

Şefkat Eli Derneği insani yardım faaliyetlerini yapan derneklerin başında geliyor. Yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik faydalı projeler yürüten Şefkat Eli Derneği, kendi imkanları ve gelen online bağışlar ile vatandaşların yüzünü güldürmeye devam etmek istiyor. Tabii ki de bu noktada önemli husus online bağış yapılması. Dernek ne kadar da kendi imkanlarını kullanarak vatandaşlara yardım etmek istese de; online bağış olmadan da büyük bir proje yapmak maalesef mümkün değil. Şefkat Eli Derneği ile yardıma muhtaç olan insanlara umut dolu bir el uzatabilir, yeni projelerin var olmasında yardımcı olabilirsiniz.

Şefkat Eli Derneği Afrika Çad’a Umut Getirdi!

Afrika’nın Çat ülkesine umut geçiren Şefkat Eli Derneği kurmuş oldukları Şehit Ömer Halisdemir sağlık ocağını tamamlayarak hizmet vermeye başladı. Hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet veren sağlık ocağının içerisinde neredeyse her bölüm bulunuyor. Sağlık ocağının yanı sıra tasarlanan yapının içerisinde eczane bölümü de yapılarak, hastaların kısa süre içerisinde ilaçları temin edilmeleri düşünmüştür.

Tüm detayları düşünen ve tasarlayan Şefkat Eli Derneği, yeni projeler için de yeni adımlar atmaya başladıkları aktarıyorlar. Ses getirecek başka bir yardım kapmayası için kollarını sıvayan Şefkat Eli Derneği, online bağış yapacak gönüllülerini de arıyor.

Daha detaylı bilgi için www.sefkateli.org.tr adresinden veya 444 33 50 iletişim numarasından derneğe ulaşabilirsiniz.