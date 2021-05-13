Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in şehit olduktan sonra bağışıyla birlikte büyük bölümü tamamlanan ve adının verildiği cami bayram namazıyla ibadete açıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde geçen yıl 27 Şubat'ta yapılan hava saldırısında 24 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir, şehit oldu.

Recep Bekir, şehit olmadan önce izne geldiği memleketi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'nde ağabeyi Dursun Ali Bekir ile gezerken, vatandaşların katkılarıyla yapılan camiyi gördü.

Ağabeyi, Recep Bekir'e "Bu cami için bir iki maaşını bırak, bir katkın olsun. Bak herkes yardım ediyor" dedi.

"GEREĞİNİ YAPACAĞIZ İNŞALLAH"

Bunun üzerine Recep Bekir de, "Abi, bu bir, iki maaşla olacak değil. Biz bu camiye gereğini yapacağız inşallah. Ben üstüme düşen görev ne ise yapacağım." karşılığını verdi.

Recep Bekir, izin dönüşünden 1 ay sonra gittiği İdlib'de 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

Şehit Recep Bekir'in cami vasiyeti yerine getirildi ViDEO

VASİYET ETTİ

Ergene'de bir fabrikada çalışan Dursun Ali Bekir, İdlib'de bulunan kardeşi Recep Bekir şehit olmadan önce ile sık sık telefonla görüştüğünü ve kendisine yapımı süren camiyi sorduğunu belirterek şunları söyledi: "Kardeşimle şehit olmadan bir gün önce son kez görüştüm. Bana, "Nasılsınız, ne var ne yok? Cami inşaatı nasıl gidiyor? Buradan çıkış yok abi. Geceleri aynı rüyaları görüyorum. Artık vakit geldi, tamam. İnşallah caminin inşaatı da tamamlanır. Şehit olursam vasiyetim, 'Devletin benim ve ailem için ödeyeceği para ve yardımların tamamını caminin yapımında kullanın' dedi. Bu konuşmamızın ardından kardeşim bir gün sonra da şehit düştü." diye konuştu.

"VASİYETİ YERİNE GETİRDİK, ÇOK MUTLUYUZ"

Devletin şehit kardeşi için ailesine ödediği tüm parayı vasiyeti üzerine camiye bağışladıklarını belirten Dursun Ali Bekir, "Kardeşim vasiyetinde devletin ödeyeceği tazminatı ve bize vereceği yardımların tamamını camimize bıraktı. Bu şekilde cami inşaatımız tamamlandı. Bir taraftan hüzünlü, bir taraftan gurur ve onur verici bir duygu. Kardeşimizin vasiyetini yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Kardeşler olarak çok şükür hiçbir şekilde bir kargaşa çıkmadan onun vasiyeti neyse onu yerine getirerek aynı şekilde devam ettik. Yani vasiyetini harfiyen uygulamaya dikkat ettik. Aynı zamanda Tekirdağ valimiz ve Ergene kaymakamımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

CAMİYE ADI VERİLDİ

Dursun Ali Bekir, "Kardeşimin bizden bir talebi oldu. 'Allah'ı ve beni unutmayın. Mal peşine düşmeyin, hakkınız varsa helal edin, ben size helal ediyorum' diyerek son vasiyetini bu şekilde bize dile getirdi. Sağ olsunlar, müftülük camiye 'Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir' ismini verdi. Bu cami burada olduğu sürece kardeşimin adı unutulmayacak." dedi.

İBADETE AÇILDI

Şehidin bağışı ve vatandaşların da desteğiyle yapılan Şehit Uzman Onbaşı Recep Bekir'in adının verildiği 1400 kişilik cami bayram namazıyla ibadete açıldı.

İç bölümü biten, dış cephesi, kubbeleri, minare yapımı ile çevre düzenlemeleri devam eden cami kısa sürede tamamlanacak.





















