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- Şehmus Hazer kimdir? NBA yolcusu Şehmus Hazer'in biyografisi..
Şehmus Hazer kimdir? NBA yolcusu Şehmus Hazer'in biyografisi..
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 17:51
- Güncelleme : 03.08.2021 - 17:54
Türk basketbolcular sergiledikleri performanslarla dikkati çekmeye devam ediyor.
Cedi Osman'ın ardından, Beşiktaş Icrypex forması giyen milli basketbolcu Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek.
Bugün Amerika'ya giden Hazer, Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ın davetlisi olarak yaz ligine katılacak.
Hazer'in gösterdiği bu başarının ardından kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
Basketbolu yakından takip edenler, Şehmus Hazer kimdir? sorusunu gündeme taşıdı.
ŞEHMUS HAZER KİMDİR?
15 Şubat 1999 yılında doğan Şehmus Hazer, basketbol kariyerine 2015-2016 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başladı. Hazer, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve bir sonraki sezon (2016-2017) 31 karşılaşmada görev aldı.
2017-2018 sezonunda BSL'de Banvit BK ile 22 karşılaşmaya çıkan ve 4 sayı ortalamasını yakalayan genç oyuncu, aynı sezon TBL ekibi Bandırma Kırmızı forması ile 21 karşılaşmada görev aldı. 14.1 sayı, 3.6 ribaund, 2.3 asist ortalamalarıyla oynadı. 2018-2019 sezonunda Banvit BK ile 27 lig maçında parkede yer alan Hazer, 5.3 sayı, 1.9 ribaund ortalamalarını yakaladı.
Aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 karşılaşmaya çıkan Şehmus Hazer, 7.5 sayı, 2.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.
21 yaşındaki Şehmus Hazer, 2020/21 sezonunda çıktığı 33 Basketbol Süper Ligi maçında 32.2 dakika ortalama süre aldı ve 14.91 sayı, 3.76 ribaunt ve 4.09 asist ortalaması yakaladı.