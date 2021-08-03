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Şehmus Hazer kimdir? NBA yolcusu Şehmus Hazer'in biyografisi..

Şehmus Hazer kimdir? NBA yolcusu Şehmus Hazer'in biyografisi..

Beşiktaş Icrypex forması giyen basketbolcu Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek. Davetli olarak lige katılacak olan Hazer'in başarısı sonra kim olduğu ve kariyeri merak edilmeye başlandı.