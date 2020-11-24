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    Şehre inen tilkiyi Sivas Köftesi ile beslediler

    Şehir merkezinde yiyecek aramak için kent merkezine inen tilkiyi vatandaşlar meşhur Sivas Köftesi ile besledi.
    • DHA
    • 24.11.2020 - 01:23
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 01:34
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    Şehre inen tilkiyi Sivas Köftesi ile beslediler

    Kırsal kesimelerde yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, Sivas kent merkezine indi.

    Şeyh Şamil Mahallesi'ne inen tilkiyi fark eden vatandaşlardan biri elinde Sivas Köftesi ile yanına çağırdı.

    TİLKİNİN SİVAS KÖFTESİ ZİYAFETİ

    Korkmadan yaklaşan tilki köfteyi alarak gözden kayboldu. Tilkinin Sivas Köftesi ziyafeti gülümsetti.

    Bu anlar ise Haşim Eren Özdal tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Şehre inen tilkiyi Sivas Köftesi ile beslediler İZLE

    Şehre inen tilkiyi Sivas Köftesi ile beslediler #1

    Şehre inen tilkiyi Sivas Köftesi ile beslediler #2

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