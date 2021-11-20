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    Şehzadeler şehri Amasya'da içme suyu ekmekten ucuz

    Türkiye'de suyun en uygun fiyata satıldığı şehirlerden olan Amasya'da, suyun fiyatı 1.20 lirayken ekmek 1.50 liradan satılıyor.
    • İHA
    • 20.11.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 14:45
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    Şehzadeler şehri Amasya'da içme suyu ekmekten ucuz

    Şehzadeler şehri olarak adlandırılan Amasya, Türkiye'de suyun en ucuz olduğu şehirlerden biri.

    SU 1.20 LİRA

    Suyun ekmekten daha ucuz olduğu şehirde içme suyu 1.20 lira olup, 200 gramlık ekmek ise 1.25 ve 1.50 liradan vatandaşa sunuluyor.

    Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 48 bin 800 su abonesi olan 114 bin nüfulsu şehirde yüzde 50 indirim gerçekleştirdi.

    Şehzadeler şehri Amasya da içme suyu ekmekten ucuz #1

    RAMAZANDA VE DİNİ BAYRAMLARDA SU ÜCRETİ ALINMIYOR

    Öte yandan Sarı, görevine başladığından bu yana her Ramazan ayında ve dini bayramlarda vatandaşlardan su ücreti almıyor.

    Sarı, 2022 yılı için ise süpriz bir karar düşündüklerini Amasya'lılarla paylaştı.

    Bu durum vatandaşları sevindirirken mahalle muhtarları şehrin dört bir yanında sokaklara teşekkür pankartları asmıştı.

    Şehzadeler şehri Amasya da içme suyu ekmekten ucuz #2

    "SU FİYATLARI HER BÜTÇEYE RAHATLAMA SAĞLADI"

    Amasyla'lı vatandaşlardan biri Büşra Kavlak,  “Asgari ücretle geçinen insanları düşünürsek su fiyatları her bütçeye göre bir rahatlama sağladı” dedi.

    Şehzadeler şehri Amasya da içme suyu ekmekten ucuz #3

    "ŞİMDİYE KADAR BÖYLE İNDİRİM GÖRMEDİK"

    Vatandaş Ali Çetin ise, “İlimizde şimdiye kadar su ücretlerinde böyle indirim görmemiştik” ifadelerini kullandı.

    Şehzadeler şehri Amasya da içme suyu ekmekten ucuz #4

    Şehzadeler şehri Amasya da içme suyu ekmekten ucuz #5

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