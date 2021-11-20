Şehzadeler şehri Amasya'da içme suyu ekmekten ucuz

Türkiye'de suyun en uygun fiyata satıldığı şehirlerden olan Amasya'da, suyun fiyatı 1.20 lirayken ekmek 1.50 liradan satılıyor.

Şehzadeler şehri olarak adlandırılan Amasya, Türkiye'de suyun en ucuz olduğu şehirlerden biri.

SU 1.20 LİRA

Suyun ekmekten daha ucuz olduğu şehirde içme suyu 1.20 lira olup, 200 gramlık ekmek ise 1.25 ve 1.50 liradan vatandaşa sunuluyor.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 48 bin 800 su abonesi olan 114 bin nüfulsu şehirde yüzde 50 indirim gerçekleştirdi.





RAMAZANDA VE DİNİ BAYRAMLARDA SU ÜCRETİ ALINMIYOR

Öte yandan Sarı, görevine başladığından bu yana her Ramazan ayında ve dini bayramlarda vatandaşlardan su ücreti almıyor.

Sarı, 2022 yılı için ise süpriz bir karar düşündüklerini Amasya'lılarla paylaştı.

Bu durum vatandaşları sevindirirken mahalle muhtarları şehrin dört bir yanında sokaklara teşekkür pankartları asmıştı.





"SU FİYATLARI HER BÜTÇEYE RAHATLAMA SAĞLADI"

Amasyla'lı vatandaşlardan biri Büşra Kavlak, “Asgari ücretle geçinen insanları düşünürsek su fiyatları her bütçeye göre bir rahatlama sağladı” dedi.





"ŞİMDİYE KADAR BÖYLE İNDİRİM GÖRMEDİK"

Vatandaş Ali Çetin ise, “İlimizde şimdiye kadar su ücretlerinde böyle indirim görmemiştik” ifadelerini kullandı.