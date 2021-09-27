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    Şekeri hurmasından: Kakaolu fıstık ezmeli toplar

    Sağlıklı beslenmek istiyorsunuz fakat tatlıdan uzak kalamıyorsunuz. İşte hem tatlı krizlerinizi yatıştıracak, hem de sizi lezzetin zirvelerine çıkaracak harika bir tarif...
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 15:05
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    Şekeri hurmasından: Kakaolu fıstık ezmeli toplar

    Tatlılar yediden yetmişe hayatmızın bir parçası. Fakat kontrolsüz tüketildiğinde vücudumuza verdiği zararlar da olası. Kontrol edemediğimiz tatlı alışkanlığını sağlıklı hale getirmek mümkün.

    Sizlere; tatlı kriziniz tuttuğunda çayın ve kahvenin yanına eşlik edecek  hem çok tatlı hem tamamen doğal bir tarifle geldik...

    FISTIK EZMELİ HURMA TOPLARI

    Malzemeler:

    • 10 adet hurma
    • Şekersiz fıstık ezmesi (Fıstık ezmenizi evde kendiniz de yapabilirsiniz)
    • 1 tatlı kaşığı kakao
    • Bulamak için hindistan cevizi ya da kakao, fındık fıstık vs.

    Şekeri hurmasından: Kakaolu fıstık ezmeli toplar #1

    Hazırlanışı:

    Öncelikle hurmaları sıcak suda 15 dakika bekletelim. Bekledikten sonra yumuşayan hurmalarımızı robotta püre haline getirelim.

    Ardından kakaoyu ekleyelim. Kakao miktarı tamamen damak zevkinize bağlı. İsterseniz artırabilirsiniz.

    Şekeri hurmasından: Kakaolu fıstık ezmeli toplar #2

    Elde ettiğimiz kıvam hurmanın yapısından ötürü biraz cıvık olacaktır ve yapımı sizi zorlayabilir.  Bir ceviz büyüklüğünde elimize alalım, bastıralım ve  1 çay kaşığı fıstık ezmesi koyalım. Sonra kapatıp yuvarlayıp hindistan cevizi ya da kakaoya bulayalım.

    Her ne kadar zor ve maliyetli görünse de sağlıklı beslenmek için değeceğini düşünüyoruz. Şimdiden afiyet olsun ...

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