Şekeri hurmasından: Kakaolu fıstık ezmeli toplar

Sağlıklı beslenmek istiyorsunuz fakat tatlıdan uzak kalamıyorsunuz. İşte hem tatlı krizlerinizi yatıştıracak, hem de sizi lezzetin zirvelerine çıkaracak harika bir tarif...

Tatlılar yediden yetmişe hayatmızın bir parçası. Fakat kontrolsüz tüketildiğinde vücudumuza verdiği zararlar da olası. Kontrol edemediğimiz tatlı alışkanlığını sağlıklı hale getirmek mümkün.

Sizlere; tatlı kriziniz tuttuğunda çayın ve kahvenin yanına eşlik edecek hem çok tatlı hem tamamen doğal bir tarifle geldik...

FISTIK EZMELİ HURMA TOPLARI

Malzemeler:

10 adet hurma

Şekersiz fıstık ezmesi (Fıstık ezmenizi evde kendiniz de yapabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı kakao

Bulamak için hindistan cevizi ya da kakao, fındık fıstık vs.

Hazırlanışı:

Öncelikle hurmaları sıcak suda 15 dakika bekletelim. Bekledikten sonra yumuşayan hurmalarımızı robotta püre haline getirelim.

Ardından kakaoyu ekleyelim. Kakao miktarı tamamen damak zevkinize bağlı. İsterseniz artırabilirsiniz.

Elde ettiğimiz kıvam hurmanın yapısından ötürü biraz cıvık olacaktır ve yapımı sizi zorlayabilir. Bir ceviz büyüklüğünde elimize alalım, bastıralım ve 1 çay kaşığı fıstık ezmesi koyalım. Sonra kapatıp yuvarlayıp hindistan cevizi ya da kakaoya bulayalım.

Her ne kadar zor ve maliyetli görünse de sağlıklı beslenmek için değeceğini düşünüyoruz. Şimdiden afiyet olsun ...