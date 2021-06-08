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    Sekreter kuşunun, tavşan avlama anı

    Etçil sekreter kuşunun bir tavşanı avladığı anlar, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 13:00
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    Sekreter kuşunun, tavşan avlama anı

    Besin zincirine göre birbirlerini avlayarak yaşamlarını sürdüren hayvanlar, doğada hayat mücadelesi veriyor.

    Etçil bir tür olan sekreter kuşu da yılan, böcek, tavşan gibi canlılarla besin ihtiyacını gideriyor.

    Sekreter kuşunun avlanma anı, bir kişi tarafından kamera ile kaydedildi.

    HIRPALAYARAK FIRLATTI

    Kayda alınan görüntülerde yan yana olan iki sekreter kuşundan birinin, tavşanı cansız hale getirmek üzere hırpaladığı ve fırlattığı yer alıyor.

    Sekreter kuşunun, tavşan avlama anı VİDEO

    Sekreter kuşunun, tavşan avlama anı #1

    DİĞER KUŞU UZAKLAŞTIRDI

    Tavşanı tüketmek üzere hırpalayan sekreter kuşu, aynı zamanda kendisine yaklaşan diğer sekreter kuşunu da uzaklaştırarak avının yanına gidiyor.

    Sekreter kuşunun, tavşan avlama anı #2

    Sekreter kuşunun, tavşan avlama anı #3

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