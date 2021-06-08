Etçil sekreter kuşunun bir tavşanı avladığı anlar, kameraya yansıdı.

Besin zincirine göre birbirlerini avlayarak yaşamlarını sürdüren hayvanlar, doğada hayat mücadelesi veriyor.

Etçil bir tür olan sekreter kuşu da yılan, böcek, tavşan gibi canlılarla besin ihtiyacını gideriyor.

Sekreter kuşunun avlanma anı, bir kişi tarafından kamera ile kaydedildi.

HIRPALAYARAK FIRLATTI

Kayda alınan görüntülerde yan yana olan iki sekreter kuşundan birinin, tavşanı cansız hale getirmek üzere hırpaladığı ve fırlattığı yer alıyor.

Sekreter kuşunun, tavşan avlama anı VİDEO



DİĞER KUŞU UZAKLAŞTIRDI

Tavşanı tüketmek üzere hırpalayan sekreter kuşu, aynı zamanda kendisine yaklaşan diğer sekreter kuşunu da uzaklaştırarak avının yanına gidiyor.