Seks sırasında ölümlerin nedeni belli oldu! Sadece kalp krizi değil

Seks sırasında ölümlerin nedeni belli oldu! Sadece kalp krizi değil

İngiltere'de yapılan bir araştırma, cinsel ilişki sırasında yaşanan ani ölümlerin yalnızca orta yaş erkeklerle sınırlı olmadığını gösterdi. Ayrıca ölümlerin sebebi, bilinenin aksine kalp krizi değil.

İnsan yaşamının biyolojik bir gereksinimi olan seksin, insan sağlığını nasıl etkilediğine dair araştırmalar yapılmaya devam ediyor.

Cinsel hayatın; kan basıncını düzenleme, bağışıklık sistemini güçlendirme ve uyku kalitesini artırma gibi fiziksel ve psikolojik faydaları bulunuyor. Ancak istenmeyen sonuçlara da neden olabiliyor.

Bilindiği üzere seks sırasında ya da seksten sonra ölümler yaşanabiliyor. Birçok farklı sebebi olan bu durumla ilgili bir araştırma yapıldı.

Söz konusu araştırma, ölüm oranının yalnızca orta yaş erkeklere özgü olmayabileceğini gösterdi. Ayrıca ani ölümün yalnızca yüzde 0.6'sının cinsel ilişki sırasında gerçekleştiği ve sadece orta yaş erkeklerde görülmediği kaydedildi.

Yapılan araştırmalar kapsamında, Almanya'da 33 yıllık bir sürede yaşanan 32 bin ani ölüm vakası incelendi ve bunların yüzde 0.2'sinin cinsel ilişki sırasında gerçekleştiği saptandı.

Erkeklerde cinsel ilişki sırası veya sonrasında yaşanan ani ölümlerde yaş ortalaması'nın 59 ve bu ölümlerdeki en yayın nedenin kalp krizi olduğu tespit edildi. ABD, Fransa ve Güney Kore'de ani ölüm ve cinsel aktivite konusunda yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlar elde edildi.

YALNIZCA ORTA YAŞ ERKEKLERDE GÖRÜLMÜYOR

Sputnik'te yer alan habere göre, JAMA Cardiology dergisinde yayınlanan bir çalışmada, bu tür ölümlerin yalnızca orta yaş erkeklerde görülmediği tespit edildi.

Londra Üniversitesi'ne bağlı St. George's Hastanesi'nde görevli araştırmacılar, Ocak 1994 ile Ağustos 2020 tarihleri arasında yaşanan 6847 ani ölüm vakasını inceledi.

Bu ölümlerden yalnızca 17'si yani yüzde 0.02'si cinsel ilişki sırasında veya ilişkiden sonraki bir saat içerisinde yaşandığı tespit edildi.

VAKALARIN YÜZDE 35'İ KADINLAR

Öte yandan, ortalama ölüm yaşı 38 olarak tespit edildi ve bu sebeple hayatını kaybeden kadın oranının ise yüzde 3 olduğu kaydedildi.

Bu oranın, önceki çalışmalarla kıyaslandığında daha yüksek olduğu belirlendi.

TEK SEBEP KALP KRİZİ DEĞİL

Bu yaş grubu erkeklerde, cinsel ilişki esnasındaki ölümlerin ana sebebinin, orta yaş erkeklerde olduğu gibi kalp krizi olmadığı anlaşıldı.

Vakaların yüzde 53'ünde kalbin yapısal olarak normal olduğu ama ölüm nedeninin ani aritmik ölüm sendromu veya Sads denilen ani anormal kalp ritmi olduğu saptandı.

Ölümlerin ikinci en büyük nedeninin ise yüzde 12 oranıyla aort diseksiyonu olduğu belirlendi. Aort diseksiyonu, vücuda kan sağlayan kalpten gelen büyük atardamarın duvarındaki katmanların yırtıldığı ve katmanlar arasında kanın akarak şişmesine ve patlaması anlamına gelir.

Ölümlerin geri kalanı ise kalbin kan pompalamasını zorlaştıran bir kalp kası hastalığı olan kardiyomiyopati gibi yapısal anomalilerden ya da kanalopatiler olarak bilinen nadir bir genetik hastalıktan kaynaklanıyordu.