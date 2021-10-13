Sel hasarlı araç için 42 bin liralık ilan

Sel hasarlı araç için 42 bin liralık ilan

Bursa'da bir kullanıcı alışveriş sayfasına verdiği ilanda 'sel hasarlı' ibaresiyle verdiği ilanda otomobile bile benzetilemeyecek kadar hurdaya dönmüş Renault Clio aracı için 42 bin lira istedi.

Otomobil sektöründe sıfır ve ikinci el modellerdeki yüksek fiyatlar tartışma konusu.

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ham madde tedariki, Türkiye'deki yüksek kur gibi birçok etmen fiyatlara etki ederken fahiş fiyatlar da tepkilere neden oluyor.

Sık sık gündeme modifiye edilerek fiyatı şişirilen eski araçların geldiği bu dönemde, bütün fahiş fiyat haberlerini gölgede bırakacak bir ilan dikkat çekti.

SEL HASARLI 42 BİN LİRA

Bursalı bir kullanıcı selde hasar gördüğünü iddia ettiği aracını 'sel hasarlı' ibaresiyle alışveriş sitesinde ilana koydu.

Kullanıcının ilan fotoğrafı ise görenleri şaşkına çevirdi. İlanı görenler, Renault'nun Clio modeli olduğu iddia edilen aracı otomobile bile benzetemedi.

Sadece 2 tekerlek ve demir yığınından oluşan ilandaki araç için ise 42 bin lira fiyat biçildi.

Kullanıcıları şaşkına çeviren o ilan sosyal medyada konuşulan en polüler haberlerden biri oldu.