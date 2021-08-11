Sel sonrası Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi savaş alanına döndü

Kastamonu'da aşırı yağmur yağışı sonrası oluşan selde sular altında kalan Bozkurt ilçesinde, felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi, aşırı yağmur yağışı neticesinde Ezine Çayı'nın taşmasıyla sele teslim oldu.

ARAÇLAR, SOKAK ARALARINDA YIĞINLAR OLUŞTURDU

Sel sularının tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt’ta çok sayıda araç sel suları ile denize sürüklenirken, bazı araçlar ise sokak aralarında yığınlar oluşturdu.

ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sel sularının vurduğu çok sayıda ev ve iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Selin getirdiği çamur katmanı ve suların iş yerleri ile evleri doldurduğu ilçe merkezi adeta savaş alanına döndü.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Evlerin çatılarına ve sığındıkları yerlerde mahsur kalan insanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü ilçede, sel sularına kapılan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.