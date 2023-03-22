Şanlıurfa'da 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından yaşanan sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti.

Birçok bölge çamur altında kalırken, şehir büyük yara aldı.

Bazı yerlerde temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Balıklıgöl de eski haline dönmeye başladı.

Sel sularıyla birlikte çamurla kaplanan tarihi yerde balıklar tekrar yüzünü gösterdi.

Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulu (MYO) Su Ürünleri Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Ömer Sait Kılıç, Balıklıgöl'deki kaynak suyunun düzelmeye başladığını ve çamurlu suyun gittikçe kaybolduğunu ifade etti.

Bölgede kontrollere devam ettiklerini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

İlk gün zaten balıklar ortaya çıkacak demiştik ve yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 1 hafta 10 gün kadar yemlemeyi keseceğimiz için şu an bölgesel olarak balıklar gözükecek. Zaman içinde tüm balıkları görmeye başlayacağız. Bugünden itibaren suyun rengi değişmeye başladı. Önceden de demiştik korkulacak bir şey yok diye. Dediğimiz gibi çıktı. Suyun rengi açıldıkça bütün balıkları görmeye başlayacağız. Balıklarda ölüm yok, görmedik, bir azalma da söz konusu değil. Ancak suyun rengi açılınca kesin sonuç ortaya çıkacak.