Selin vurduğu Dereli’de hayat normale döndü

Yaraların hızla sarıldığı ilçede iş yerleri hizmet vermeye başladı.

Giresun'da, 22 Ağustos günü etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi.

Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar adeta suya gömüldü. Park halindeki araçlar ise sele kapılarak sürüklendi.

Selde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu. Kayıp olanları arama çalışmaları sürüyor.

YARALAR SARILDI

Birçok binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte elektrik, su ve telefon hatları hasar gördü.

Bölgede risk tespitinin ardından başlatılan yıkımlarda sona gelindi. İlçede özellikle dere yatağında risk tespiti yapılan binaların yıkımı tamamlandı.

Selin izleri silinip, yaraların hızla sarıldığı ilçede esnaf iş yerlerini açarken, yaşam normale döndü.

KAYIPLAR ARANIYOR

Selde kaybolan operatör Ali Akbulut ile Umut Cantürk, Davut Akgün ve eşi Emine Akgün'ü arama çalışmaları ise devam ediyor.

Çevre illerden takviyeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ekipleri ile balık adamlar ve belediye ekipleri, dere yataklarını karış karış tarıyor.

Dalgıç ekipleri de su altında arama yaparak, dere yataklarında kayıplardan iz bulmaya çalışıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan sel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, çamur, taş ve topraktan temizlendi.

Altyapı çalışmalarının yanı sıra yıkım kararı alınan binalara yönelik iş makineleriyle sürdürülen yıkım çalışmalarında sona gelindi.

Yol kenarındaki bazı dükkanlarda onarım çalışmalarında son rötuşlar yapılırken, esnaf da genel olarak iş yerlerini açıp, hizmet vermeye başladı.

Selin izlerinin silindiği ilçede hayat normale dönerken, ekipler yıkım sonrası hafriyat kaldırma çalışmalarını da sürdürüyor.