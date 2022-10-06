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    Semanur, üniversiteye geleceği gün öldü

    KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği'nde eğitim gören 22 yaşındaki Semanur, üniversiteye geleceği gün İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Semanur’un kalp krizi geçirdiği belirlendi.
    • 06.10.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 12:12
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    Semanur, üniversiteye geleceği gün öldü

    Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Semanur Akbaş (22), yaşadığı İstanbul'daki evinde, 4 Eylül'de eğitimi için Trabzon'a gelmek üzere hazırlık yaptı.

    Akbaş, yakınları tarafından sabah yatağında hareketsiz yatarken bulundu.

    Kalp krizi geçirdi

    Ailenin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Semanur Akbaş'ın öldüğünü belirledi.

    Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Akbaş'ın, kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

    DHA'nın haberine göre Akbaş'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da dün toprağa verildi.

    Rektör Çuvalcı’dan paylaşım

    Acı ölümle ilgili KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    Çuvalcı, “Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencimiz Semanur Akbaş'ın ani ölümü sebebiyle derin üzüntü içindeyim. Ailesi ve sevenlerine yüce Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ederim.” ifadelerine yer verdi.

    Semanur, üniversiteye geleceği gün öldü #1


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