Euro
9.3599
-1.28%
Dolar
7.8673
-1.07%
Altın
458.46
-0.76%
Borsa
1.336
0.82%
Bitcoin
138.900
-9.77%
EXEN Coin
10.26
-6.38%
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C

    Şemdinli'de kar yağışı

    Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçede her yer kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
    • AA
    • 26.11.2020 - 15:13
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 15:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şemdinli'de kar yağışı

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesi, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

    İlçede sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

    SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

    Yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

    Beyaza bürünen ilçede karla kaplanan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

    Şemdinli'de kar yağışı ViDEO

    Şemdinli de kar yağışı #1

    "KAR MEMLEKETİMİZE YAKIŞIYOR"

    Vatandaşlardan Sabir Atmaca, ilçeye mevsimin ilk karının yağdığını belirterek, "İlçemiz karla birlikte beyaza büründü. Havalar soğumaya başladı. İnşallah bu süreç ülkemize sağlık sıhhat getirir ve koronavirüsü bitirir. Kar, memleketimize yakışıyor." dedi.

    Şemdinli de kar yağışı #2

    Şemdinli de kar yağışı #3

    Şemdinli de kar yağışı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir