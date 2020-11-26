Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçede her yer kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Beyaza bürünen ilçede karla kaplanan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Şemdinli'de kar yağışı ViDEO

"KAR MEMLEKETİMİZE YAKIŞIYOR"

Vatandaşlardan Sabir Atmaca, ilçeye mevsimin ilk karının yağdığını belirterek, "İlçemiz karla birlikte beyaza büründü. Havalar soğumaya başladı. İnşallah bu süreç ülkemize sağlık sıhhat getirir ve koronavirüsü bitirir. Kar, memleketimize yakışıyor." dedi.