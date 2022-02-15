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Şempanzelerin taşlı sopalı çiftleşme kavgası kamerada

Şempanzelerin taşlı sopalı çiftleşme kavgası kamerada

Birbirlerini rakip olarak gören şempanzeler, çiftleşme fırsatını kaçırmamak için kıyasıya mücadele etti. Şempanzelerin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı anlar, kameraya yansıdı.