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- Şempanzelerin taşlı sopalı çiftleşme kavgası kamerada
Şempanzelerin taşlı sopalı çiftleşme kavgası kamerada
Birbirlerini rakip olarak gören şempanzeler, çiftleşme fırsatını kaçırmamak için kıyasıya mücadele etti. Şempanzelerin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı anlar, kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 15.02.2022 - 11:31
Vahşi doğada yaşayan hayvanlar, hayatta kalmak için verdikleri kıyasıya mücadele ediyor…
Çiftleşme mevsiminde fırsatı kaçırmak istemeyen şempanzeler de bu mücadele içerisine girdi.
Birbirlerini rakip olarak gören şempanzeler ile beraberindeki aile üyeleri, ortalığı savaş alanına çevirdi.
TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR
Ağaç dallarında süren kovalamacanın yanı sıra şempanzelerin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı da görüldü.
Şempanzelerin taşlı sopalı çiftleşme kavgası kamerada
KAMERAYA YANSIDI
Ortalığın şempanzeler tarafından toza dumana katıldığı anlar, anbean kameraya yansıdı.
Çiftleşme mücadelesini kaybeden erkek şempanze, rakipleri tarafından yerde bırakıldı.