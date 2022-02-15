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    Şempanzelerin taşlı sopalı çiftleşme kavgası kamerada

    Birbirlerini rakip olarak gören şempanzeler, çiftleşme fırsatını kaçırmamak için kıyasıya mücadele etti. Şempanzelerin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı anlar, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 11:31
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    Şempanzelerin taşlı sopalı çiftleşme kavgası kamerada

    Vahşi doğada yaşayan hayvanlar, hayatta kalmak için verdikleri kıyasıya mücadele ediyor…

    Çiftleşme mevsiminde fırsatı kaçırmak istemeyen şempanzeler de bu mücadele içerisine girdi.

    Birbirlerini rakip olarak gören şempanzeler ile beraberindeki aile üyeleri, ortalığı savaş alanına çevirdi.

    TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

    Ağaç dallarında süren kovalamacanın yanı sıra şempanzelerin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı da görüldü.

    Şempanzelerin taşlı sopalı çiftleşme kavgası kamerada 

    KAMERAYA YANSIDI

    Ortalığın şempanzeler tarafından toza dumana katıldığı anlar, anbean kameraya yansıdı.

    Çiftleşme mücadelesini kaybeden erkek şempanze, rakipleri tarafından yerde bırakıldı.

    Şempanzelerin taşlı sopalı çiftleşme kavgası kamerada #1

    Şempanzelerin taşlı sopalı çiftleşme kavgası kamerada #2

    Şempanzelerin taşlı sopalı çiftleşme kavgası kamerada #3

    Şempanzelerin taşlı sopalı çiftleşme kavgası kamerada #4

    Şempanzelerin taşlı sopalı çiftleşme kavgası kamerada #5


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