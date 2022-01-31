Şemseddin Sivasi’nin hayatı “Lâl” oyunu ile Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek

Şair ve Mutasavvıf Şemseddin Sivasi’nin fikirleri, eserleri ve hayatı Sivas Belediyesi’nin desteğiyle ilk kez büyük bir tiyatro oyunuyla yeniden gündeme taşınıyor.

Türk Tasavvufunun en önemli üç Şems’inden biri olan Şemseddin Sivasi, Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nin yeni tiyatro salonunda sergilenecek “Lâl” oyunu ile anılacak.

12 Şubat Cumartesi Günü Sergilenecek Oyununun Galasına Devlet, Siyaset, Akademi, Kültür Ve Sanat Dünyasından çok sayıda seçkin davetli katılacak.

Mevlâna’nın hocası Şems-i Tebrizi ve Akşemseddin’le beraber Türk-İslam dünyasının en önemli üç Şems’inden biri kabul dilen Şemseddin Sivasi; uzun yıllar sonra ilk kez, Sivas Belediyesi’nin katkılarıyla büyük bir tiyatro oyunu ile yeniden gündeme taşınıyor. Sivas’ın sembol isimlerinden biri olan Şemseddin Sivasi’yi anlatan ve Fatih Duman’ın “Lâl” isimli kitabından sahneye uyarlanan oyun Ferah Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hakan Güneri tarafından sahneye uyarlandı.

Büyük şair ve mutasavvıf 'Şemseddin Sivasi’nin hayatına odaklanan oyun önemli bir dönemi ve Osmanlı’nın Eğri Kalesi fethini anlatıyor. Sivasi’nin tasavvuf yolculuğu ve bu yolda çektiği çileleri de işleyen oyun izleyiciyi, ilahiler, şarkılar ve şiirlerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculuğa Yücel Arzen’in harika besteleri de eşlik edecek ve izleyici ilk defa duyacağı ilahiler ile tanışacak.

“Lâl” tiyatro oyununun hikâyesi geçmişe de tanıklık ediyor. Lâl oyununda, “Şemseddin Sivasi’nin yeğeni olan Recep Sivasi amcasının şiirlerini ve eserlerini kayıt altına almaktadır, bu uğurda ömrünün otuz yılını harcamıştır. Artık gözleri görmez olunca bir kâtip arar kendine. Gelen katip ise lâldir, birisi göremez, diğeri konuşamaz ama bizi hayal ve gerçeğin, geçmiş ve geleceğin iç içe geçtiği bir oyuna çağırırlar.”

Galaya Çok Sayıda Seçkin ve Ünlü İsim Katılacak

8 aylık yoğun bir çalışma va hazırlığın sonucu olan Lâl oyunu 12 Şubat Cumartesi günü saat 19.00‘da yeni açılan Taksim Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda görkemli bir gala gecesiyle sergilenecek. Oyunu izlemeye, devlet, siyaset, akademi, kültür ve sanat dünyasından çok sayıda seçkin davetlinin katılması bekleniyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile şehrin ülke çapında tanınmış isimleri de yine “Lâl” oyununu izlemek üzere Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde olacak.

Türk Tasavvufunun Üç Büyük Şems’inden Biri; Şemseddin Sivasi

1520 yılında Tokat Zile’de doğan Şemseddin Sivasi Anadolu'da yetişen evliyânın büyüklerindendir. Halvetiyye yolunun kolu olan Şemsiyye (Sivâsiyye)nin kurucusudur. Asıl ismi Ahmed'dir ama “Kara Şems” diye ünlenmiştir. Türk-Islâm tarihindeki meşhur üç Sems’ten biridir. Bunlardan biri Mevlâna Celâleddin-i Rûmi’nin hocası olan Sems-i Tebrizi diğeri ise İstanbul’un fethinde Fatih Sultan Mehmed’in yanında bulunan Akşemseddin’dir. Üçüncü büyük isimse III. Mehmed ile birlikte Eğri Seferine katılan Kara Şems yani Şemseddin Sivasi’dir.

Lâl oyununda Şemseddin Sivasi şu sözlerle anlatılıyor: “Şemseddin Sivasi, asırlardır gönüllerde taht kuran, medeniyet tarihimizin üç Şems’inden birisidir O, gönüllerin sultanıdır. İlahileri nesiller boyu dilden dile dolaşmaktadır. O, bir mutasavvıftır. Asırlardır, insanlığı Hakk’a, hakikate ve birliğe çağırmaktadır. O, bir müderristir. Yetiştirdiği talebeleriyle tüm Anadolu’ya ilmin ve irfanın ışığını yaymıştır. O, bir âlimdir. Üç dilde kaleme aldığı yirmiyi aşkın eseriyle bir ilim adamıdır. O, seksenli yaşlarına yaklaştığında Avrupa kapılarında, Haçova’da Osmanlı Ordusu’nun önünde dua edendir. O, bu coğrafyanın manevi mimarı, mihmandarı ve gönül dostu bir erendir. Sivas’tan doğan güneştir. Şemseddin Sivasi’dir.”

“Lâl”Oyununu Ödüllü İsimler Hazırladı

Oyun Fatih Duman’ın “Lâl” isimli romanından sahneye aktarıldı. Oyun için 8 ay çalışıldı. Oyunu Ferah Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hakan Güneri sahneye uyarlayıp, yönetti. Oyunun müziklerini ünlü müzisyen Yücel Arzen besteledi, ayrıca 5 adet sözlü parça yapıldı ve bunların tamamı sahnede kullanılıyor. Oyunun dekor tasarımı, ödüllü sahne ve dekor tasarımcısı Cihan Aşar’a ait. Oyunun afiş resmi ressam Hüseyin Ünlü’ye özel olarak yaptırıldı. Hüseyin Ünlü önce yağlı boya tablosunu yaptığı resmi, afişe aktardı. Oyunun tablosu gala günü fuayede sergilenecek.

Oyunun arka plan görüntüleri ve ghost perde tasarım ve modellemeleri Şencan Günaydın’a ait. Oyunun ışık tasarımı ünlü ışık tasarımcısı ve Devlet Tiyatrosu sanatçısı Yüksel Aymaz imzası taşıyor. Oyunun dans ve savaş koreografisini başarılı koreograflar Sercan Doğantekin ve Ercan Ayata hazırladı. 24 kişilik oyuncu ve dansçı ekibinden oluşan oyunun teknik ekibi ise 16 kişiden oluşuyor. Projede reji ekibiyle birlikte yaklaşık 45 sanatçı ve tasarımcı görev aldı.