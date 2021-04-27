Semt pazarları kurulacak mı? Tam kapanmada pazarların durumu..

17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında vatandaşlar semt pazarları kurulacak mı sorusunu merak ediyor. Peki pazar yerleri açık mı, semt pazarları kurulacak mı? İşte son durum..

İhtiyaçlarını semt pazarlarından karşılayan vatandaşlar ve pazarcılar, pazar yerleri ile ilgili kararları araştırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam kapanma açıklamasından sonra zincir marketler ve yiyecek satan yerler ile ilgili yeni kararlar alındı. Bu doğrultuda marketler 6 gün hizmet verebilecek.

Akabinde semt pazarlarının durumu kerak konusu oldu. Peki pazar yerleri kurulacak mı? Semt pazarları tam kapanmada açık mı? İşte ayrıntılar..

TAM KAPANMADA SEMT PAZARLARI AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak.

Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.