Sen Çal Kapımı 7'nci bölümde ne olacak? 7'nci bölüm fragmanı yayınladı

Sen Çal Kapımı 7'nci bölümde ne olacak? 7'nci bölüm fragmanı yayınladı

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'da bu hafta neler yaşanacağı merak edilirken, dizinin 7'nci bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Sen Çal Kapımı dizisinin 7'nci bölümünde neler yaşanacak?

MF Yapım tarafından yapımı üstlenilen Sen Çal Kapımı isimli dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.

Senaryo ekibinin başında ise Ayşe Üner Kutlu yer alıyor. Dizinin yapımcısı ise Asena Bülbüloğlu. Aytekin Ataş da, sevilen dizinin müziklerine imzasını atan isim oldu. Romantik komedi türündeki dizi tam anlamıyla bir yaz dizisi. Dizi yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük-küçük tüm izleyicilerin gönlünü çalmış durumda.

SEN ÇAL KAPIMI 7. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Başrolünü Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin 7'nci bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu.

İzleyenlerin kendisini kaptırdığı dizinin 7'nci bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Sen Çal Kapımı dizisinin 7'nci bölümünde neler yaşanacak? İşte sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 7'nci bölüm fragmanı...

Sen Çal Kapımı 7. Bölüm 1. Fragman İZLE

SEN ÇAL KAPIMI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Bu bölümde Eda Serkan Bey’e bir doğum günü partisi hazırlamaya çalışır. Serkan Bolat’ın ne sevdiğini öğrenmeye çalışan Eda, Serkan’ın yanında çalışan iş arkadaşlarına danışmak ister. Ancak öğrendiği kadarıyla Serkan Bolat doğum günü kutlamaz. Fragmanda da görüldüğü gibi bakkaldan aldığı küçük bir kek ve üstüne koyduğu mum ile Serkan Bey’e bir sürpriz yapar.

Bu sırada Eda Serkan Bey’den hoşlanıp hoşlanmadığını anlamaya çalışır. Aslında iki kişin birbirini sevdiği aşikârdır ama önüne bir sürü engel çıkan çift bir araya gelemez. Acaba bu bölümde Seran Bolat Eda Yıldız’a duygularını açabilecek mi?

Sen Çal Kapımı 7. Bölüm 2. Fragman İZLE