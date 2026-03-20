Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 30. Bölüm

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı, Ramazan ayı boyunca sizlere eşlik etti.

Her gün dikkat çeken konularla izleyici ile buluşan program, bayram bölümü ile izleyiciye veda ediyor.

SON BÖLÜM YANINDA

Bu kapsamda programın 30. bölümü yayında.

Son bölümde 'bayram' kavramı etrafında eskiye özlem duygusu ele alınırken Hz. Muhammed'in (S.A.V) bayram namazlarında kadınlar ve çocukların bulunmasına verdiği öneme dikkat çekildi.

"BÜTÜN BAYRAM NAMAZLARINA KADINLARI VE ÇOCUKLARI ÇAĞIRIRDI"

Bayram sevincinin ne demek olduğunu anlatan Demirci, "Allah Resulü, bütün bayram namazlarına kadınları çağırırdı. Dolayısıyla çocuklar da gelirdi. Erkekler zaten oradadır. Buna 'musalla' geleneği denir. Ne yazık ki bizim ülkemizde bayram namazı, cuma namazı -ki o da haftalık bayramdır- erkek namazı haline getirilmiştir. Bunun nereden kaynaklandığını hala anlayabilmiş değilim." ifadelerini kullandı.

"BAYRAM NAMAZI CIVIL CIVIL OLMALI"

Bayram namazının Hz. Muhammed'in (S.A.V) muradına uyun şekilde çocukların ve kadınların da katıldığı, rengarenk, cıvıl cıvıl huzurlu bir ortamda kılınır hale getirilmesinin en doğrusu olduğunu söyleyen Demirci, bu tarife uygun uygulamaların olduğu ülkelerden örnekler verdi.

Bayram günün herkesin çocuklaştığı gün olduğunu söyleyen Demirci, "Bizim neden yüzümüz bu kadar asık olabiliyor onu anlayabilmiş değilim." ifadelerini kullanırken namaz saatine ilişkin de önerilerde bulundu.