Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin kimdir?

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Şenol Güneş'in basın toplantısına damga vurdu. Toplantıda sert eleştiriler ve sorular yönelten Tümer Metin'in kariyeri merak konusu oldu. Peki Tümer Metin kimdir?

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş arasında yaşanan tartışma basın toplantısına damga vurdu.

Sert eleştiriler ve sorular yönelten Tümer Metin ile Güneş arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

İkilinin tartışması 10 dakikadan fazla sürerken yaşanan polemik sosyal medyada zirveye çıktı. Tümer Metin'i haklı bulanların sayısının daha fazla olduğu görüldü.

Bu gerilimin ardından Tümer Metin'in hayatı ve kariyeri araştırma konusu oldu. Peki Tümer Metin kimdir? İşte Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin'in kariyeri...

ŞENOL GÜNEŞ TÜMER METİN GERİLİMİ

Tümer Metin ve Şenol Güneş arasında yaşanan tartışma, basın toplantısına damga vurdu. Metin, ilk sorusunu yöneltirken önce sakin ve Güneş'i destekler tavırda konuşuyordu.

Ancak daha sonra Metin'in sert sorular yöneltmesiyle polemik başladı. Şenol Güneş, "Futbol hızlı oynanıyor artık evet ama güçlü olmak lazım. Buraya kadar biz getirdik. İnsafsızlık yapma yahu! Daha önce yanıtladım. Tartışma uzun sürüyor. Arkadaşların hakkını almayalım." uyarısı geldi.

"Soru yöneltmem gerekiyor, tartışmıyorum." diye çıkışan Tümer Metin, Güneş'e, "Ben gazeteci olarak burada değilim. Neler söyleyeceğinizi çok merak ettim ve o yüzden buraya geldim. Futbolcu seçimlerinde hakkaniyetli olduğunuzu düşünüyor musunuz?" şeklinde bir soru yöneltti. Şenol Güneş ise "Sen biliyorsun, yanımda çalışmadın mı sen de bu işlerin içindeydin" diye cevap verdi.

TÜMER METİN KİMDİR?

14 Ekim 1974 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Tümer Metin, çok genç yaşlarda futbol hayatına başlamıştır. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken ve pek çok önemli takımda oynayan tecrübeli oyuncu, özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynadığı dönem ile bilinmektedir.

Yetenekleri ve klas sol ayağı ile beraber en becerikli oyunculardan biri olan Metin, futbolu bıraktıktan sonra yorumculuk yapmaya başlamıştır. Bu konuda birçok farklı televizyon programında ön plana çıkan Tümer Metin, günümüzde hala bu mesleği icra eden önemli isimler arasında yer almaktadır.

Futbola ilk olarak Zonguldakspor'un altyapısında başlayan Tümer Metin, kısa zaman içerisinde Zonguldak A takımına yükselmiş ve bir sene sonra Samsunspor'a transfer olmuştur.

İlhan Mansız ile beraber muhteşem bir ikili oluşturan Metin, uzun bir süre Samsunspor'da oynamış ve önemli başarılar göstermiştir. 2001-2002 sezonunda İlhan Mansız ile beraber Beşiktaş'a transfer olmuş ve tam 4 yıl boyunca hem Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa'da büyük başarılarda Beşiktaş'ın en önemli oyuncuları içerisinde yer almıştır.

Ancak daha sonra Çarşı grubu ile arası açılan Tümer Metin Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Özellikle de ilk sezonunda gösterdiği büyük başarı ve katkı ile Fenerbahçe'nin şampiyon olmasında önemli bir pay sahibidir.

Daha sonra askerlik sorunu nedeniyle Yunanistan'daki bir takıma transfer olan Tümer Metin, burada birkaç yıl futbol oynamaya devam etmiş ve 10 Aralık 2011 tarihinde ise yine Yunanistan takımında futbol hayatını sonlandırmıştır. Böylece hem Türkiye'de hem de Avrupa'da oynayan oyunculardan biri olarak ön plana çıkmıştır.

Profesyonel hayatında toplamda tam 34 defa milli takım formasını giyen Tümer Metin, bunların 2 tanesinde A2 milli takım formasını giyerek genç dönemde milli olmuştur. 32 defa ise A Milli Takım formasını giyerek hem Avrupa Kupası'nda hem de Dünya Kupası'nda önemli başarılar elde etmiştir.

Yetenekleri ve becerileri ile aynı zamanda oyun kurucu özelliğe sahip olan Tümer Metin, oynadığı takımlara çok önemli katkılar sağlamış Türk futbolunun güçlü isimleri arasında yer almaktadır.