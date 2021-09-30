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- Şerbetli tatlıların en sevileni: Mavi haşhaşlı revani tarifi
Şerbetli tatlıların en sevileni: Mavi haşhaşlı revani tarifi
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 21:17
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, mavi haşhalı revani tarifi için mücadele ediyor.
Ekran başında yarışmayı takip edenler ise en lezzetli mavi haşhalı revani tarifini merak ediyor. Bu enfes tatlıyı konuklarına sunmak isteyenler, ''Mavi haşhalı revani nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.
Revani tatlısı Osmanlı döneminde Ermenistan ve Erivan’ın fethedilmesi şerefine yapılan tatlıdır. Çay saatlerine çok yakışan bu tatlıyı bir de haşhaşla denemelisiniz.
Peki mavi haşhalı revani nasıl yapılır? Mavi haşhalı revani için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 30 Eylül MasterChef 2021 mavi haşhalı revani tarifi ve malzemeleri...
MAVİ HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı mavi haşhaş
- 1 paket vanilin
- 1.5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
Şerbeti için:
- 2.5 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı su
- 3-4 damla limon suyu
MAVİ HAŞHAŞLI REVANİ NASIL YAPILIR?
- Öncelikle elinize bir derin kap alarak içerisine yumurtayı ve toz şekeri ekleyerek 5 dakika çırpın.
- Daha sonra sırası ile süt, sıvıyağ, mavi haşhaş ve irmiği ilave ederek 5 dakika kadar daha çırpın.
- Hamurunuzun gevrek olması için bu malzemeleri ilave ederken çırpmaya devam edin.
- Daha sonra elinize dikdörtgen bir borcam alarak altını az bir şekilde yağlayın ve hazırladığınız hamuru borcamın içerisine güzel bir şekilde yayın.
- Hamuru önceden ısıtılmış 180 dereceli fırına yerleştirin ve üzeri kızarana kadar 30-40 dakika pişmeye bırakın.
- Şerbeti için bir tencere içerisine su ve şekeri koyarak ocağın üzerine koyun.
- Kaynamaya başlayınca limonu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın.
- Daha sonra pişen keki fırından çıkarın ve şerbein eşit bir şekilde yayılması için çatal yardımı ile her tarafına delik açın.
- Daha sonra ılıyan şerbeti sıcak kekin üzerine kepçe ile her tarafına gelecek şekilde dökün.
- Soğuması için 1 saat serin bir yerde bekletin.
- Mavi haşhaşlı revani tatlınız soğuyunca dilediğiniz zaman yiyebilir ve servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...