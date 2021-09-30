Şerbetli tatlıların en sevileni: Mavi haşhaşlı revani tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan haşhaşlı revani tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki haşhalı revani nasıl yapılır? İşte mavi haşhalı revani tarifi...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, mavi haşhalı revani tarifi için mücadele ediyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise en lezzetli mavi haşhalı revani tarifini merak ediyor. Bu enfes tatlıyı konuklarına sunmak isteyenler, ''Mavi haşhalı revani nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Revani tatlısı Osmanlı döneminde Ermenistan ve Erivan’ın fethedilmesi şerefine yapılan tatlıdır. Çay saatlerine çok yakışan bu tatlıyı bir de haşhaşla denemelisiniz.

Peki mavi haşhalı revani nasıl yapılır? Mavi haşhalı revani için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 30 Eylül MasterChef 2021 mavi haşhalı revani tarifi ve malzemeleri...

MAVİ HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı süt

1 su bardağı mavi haşhaş

1 paket vanilin

1.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

2.5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

MAVİ HAŞHAŞLI REVANİ NASIL YAPILIR?