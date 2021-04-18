Şerbetli tatlıların şahı: Hatay usulü künefe tarifi

Hatay yöresinin en çok bilinen tatlılarından biri olan künefe, Türk mutfağının sevilen tatlıları arasında yer alıyor. Peki, hemen herkesin sevdiği bir tat olan künefe nasıl yapılır? İşte tarifi..

Tel kadayıfın arasına konulan özel tuzsuz peynirle birlikte tereyağıyla kızartılan ve üzerine dökülen şerbetiyle eşsiz bir tada dönüşen künefeyi yemek için dışarıya çıkmanıza gerek yok.

Aslında künefe yapmak, zannedildiği gibi zor değil ve bunun için ustalık da gerekmiyor. Dışarıda restoranlarda bayılarak yediğiniz o çıtır çıtır nefis künefeyi, doğru tarifi bulduğunuz zaman evde de yapabilirsiniz.

Yiyenin bir daha yemek isteyeceği bu leziz tatlıyı yaparken püf noktalarına dikkat etmeniz oldukça önemli.

Peki, Hatay usulü künefe nasıl yapılır? İşte, şerbetli tatlıların şahı Hatay usulü künefe malzemeleri ve tarifi..

HATAY USULÜ KÜNEFE MALZEMELERİ

200 gram kadayıf

200 gram dil peyniri

100 gram tereyağ

Şerbeti için:

1,5 su bardağı şeker

1,5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Üzeri için:

Antep fıstığı tozu veya kaymak

HATAY USULÜ KÜNEFE YAPILIŞI

Su ve şekeri tencereye ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra içine 3-4 damla limon suyunu ekleyin. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp dinlenmeye bırakın.

Kadayıfları minik minik parçalara ayırın.

Derin bir kapta kadayıflar ile erimiş tereyağını buluşturun.

Başka bir tarafta da peynirleri dilimleyin.

Tüm malzemeleri hazırladıktan sonra tavayı yağlayın.

Kadayıfın bir miktarını her tarafına eşit miktarda gelecek şekilde yağladığınız tavaya yayın.

Üzerine tabakla bastırarak dümdüz olmasını sağlayın.

Daha sonra peynirleri tüm yüzeye yayın.

Tekrar üzerine eşit miktarda kadayıfı ilave edin ve iyice bastırın.

Kadayıfların peynirleri tamamen gizlemesine özen gösterin.

Künefe hazır olduktan sonra ocağın altını açın ve bir tarafını beş dakika pişirdikten sonra çevirin.

Tavayı bu esnada tekrar yağlayarak diğer tarafını pişirin. Çevirme işlemi için düz bir porselen tabak işinizi görecektir.

Künefe hala pişerken ılınmış şerbeti ekleyin.

Şerbeti iyice çektikten sonra ocaktan alın.

Üzerine ister antep fıstığı, ister ceviz, isterseniz de fındık tozu serpin.

Yanında dondurma ya da kaymakla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Püf noktalar: