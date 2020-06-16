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Serdar Gökalp'in gay ev arkadaşı şakası
Yaptığı telefon şakalarıyla insanları gülmekten kırıp geçiren Serdar Gökalp'in YouTube hesabında birbirinden çok şaka var.
- Haber Merkezi
- 16.06.2020 - 14:47
Radyocu Serdar Gökalp, telefon şakası konusunda Türkiye'nin en iyi isimlerinden biri. Yıllardır yaptığı telefon şakalarıyla insanları güldüren Gökalp, bu videoları YouTube hesabından paylaşıyor.
Son günlerde paylaşıma giren şaka videosu ise "ev arkadaşı" konulu telefon şakası.
Kiralık oda arayan birini arayan Serdar Gökalp, gay numarası yaparak odasını kiraya verebileceğini söylüyor.
Devamında aldığı tepkiler ise sizi gülmekten geçirebilir.
SERDAR GÖKALP'İN - EV ARKADAŞI ŞAKASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN