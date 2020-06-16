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Serdar Gökalp'in gay ev arkadaşı şakası

Serdar Gökalp'in gay ev arkadaşı şakası

Yaptığı telefon şakalarıyla insanları gülmekten kırıp geçiren Serdar Gökalp'in YouTube hesabında birbirinden çok şaka var.