Serdengeçti ne demek? Serdengeçti kelimesinin anlamı

Serdengeçti nedir, ne anlama gelir soruları gündemin merak edilenleri arasında yer alıyor. Hikayesi Osmanlı dönemine dayanan Serdengeçti ne demektir? İşte anlamı..

Serdengeçti kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından araştırılıyor.

Osmanlı döneminde, savaşta düşman arasına girmek için gönüllü yazılan askere denilen Serdengeçti hakkında bilgileri merak ediliyor.

Serdengeçti ne demek? Serdengeçti ne anlama gelir? İşte detaylar...

SERDENGEÇTİ NE DEMEK?

Serdengeçti, Osmanlı askeri sisteminde; Akıncılar içinde düşman ordusu içine girmek ve muhasara altındaki kalelere dalmak için gönüllü yazılanlar hakkında kullanılan bir tabirdir. Bunlar ellerinde kılıçları tehlikeli işlere daldıkları için "yalınkılıç” ya da "dalkılıç" olarak da anılır.

Düşman ordusunda kilit noktalara hücum ederek savaştıkları için dönmelerinden ziyade şehadetleri muhakkak olduğu için Serdengeçti ismi almışlardır.

SERDENGEÇTİ KELİME ANLAMI

TDK'ya göre Serdengeçti kelimesinin anlamı şöyledir:

-Fedai, akıncı yiğit.