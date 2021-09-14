Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı öncesi Acun Ilıcalı'ya seslendi: 'Kanalı aç, herkes izlesin'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın şifresiz yayınlanması için Acun Ilıcalı'ya seslendi.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Almanya'nın Borussia Dortmund ekibiyle karşılaşacak.

İstanbul'da oynanacak maç, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Exxen platformunun şifreli olması nedeniyle Beşiktaşlı taraftarlar, Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu. İlk maçın şifresiz olarak TV 8'den yayınlanmasını isteyen siyah beyazlılar, Acun Ilıcalı'yı Twitter'da trend topic listesine soktu.

SERGEN YALÇIN DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş'ın başarılı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam, Borussia Dortmund mücadelesinin şifresiz yayınlanması için Acun Ilıcalı'ya seslendi.

''KANALI AÇ, HERKES İZLESİN''

Beşiktaş-Dortmund maçının dijital içerik platformu Exxen'de yayınlanacak olmasının sorulmasına üzerine Sergen Yalçın, ''Acun'dan rica etmek lazım herhalde. Ben öncülük edeyim, kanalı aç, herkes izlesin. TV8'den verebilir tüm halka. İlk maçımız camia olarak çok heyecanlıyız. Bir seferlik maçı açık kanaldan verebilir. Tüm ülke seyretmek izliyor.'' dedi.

Maçla ilgili yorumlarına devam eden Yalçın, ''Konuşmayı çok seviyoruz ama konuşmakla olmuyor. Hep gruplar çekildiğinde 'Biz bu gruptan çıkarız' diyoruz. Gerçekçi bakmak lazım, oynayacağımız seviye üst bir seviye. Süper Lig'de oynayacağınız oyunlar, Şampiyonlar Ligi'ne yetmez. Gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz ama yapamayabiliriz de. O yüzden çok net hedefler koymak istemiyorum. Kesinlikle kolay olacağını düşünmüyoruz, çok zor bir grup olacak. Takım olarak hazırız, elimizden geleni yapmaya çalışacağız.'' ifadelerini kullandı.