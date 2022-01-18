İş kurmanın oldukça zorlaştığı dönemde, çoğu kişinin aklında olan soru 'Sermayem olmadan nasıl iş sahibi olabilirim'? Sizler için araştırdık ve sermayesiz yapabileceğiniz 5 mesleği derledik.

Herkesin içinde bir meslek ideali vardır ve bu doğrultuda hedefler çizeriz.

Bazılarımız bu hedefine varır, bazılarımız için ise hayata atılmak için girişimci olmak seçeneği kalır.

Girişimci olmak için neler gerekir? Tabii ki olmazsa olmaz “Sermaye gücü”. Ensonhaber ise sizler için sermaye olmadan nasıl girişimci olabileceğinizi araştırdı.

Sermayesiz yapılabilecek 5 meslek VİDEO