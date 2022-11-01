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    Serpme kahvaltı dönemi bitti mi, yeni sistem nasıl olacak?

    Son zamanların tartışma konuları arasında yer alan ve israfa neden olduğu söylenilen serpme kahvaltı dönemi sona eriyor. Peki, yeni sistem nasıl olacak?
    • 01.11.2022 - 15:39
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    Serpme kahvaltı dönemi bitti mi, yeni sistem nasıl olacak?

    Son zamanların tartışma konuları arasında yer alan serpme kahvaltı nedeniyle 100 milyar liralık israf yaşanıyor.

    Masaya yiyeceklerinden fazlasını söyleyenler ve yemeyenler nedeniyle, çoğu ürün çöpe gidiyor.

    Bu ürünlerin çöpe gitmesi ise herkes tarafından tepkiyle karşılanan bir durum..

    Bu konuyla ilgili uzun süren tartışmaların ardından, restoranlardan radikal bir karar geldi.

    TÜRES Genel Başkanı Bingöl, ülke genelinde yıllık serpme kahvaltı nedeniyle 100 milyar liralık israf yaşandığını ve ürünlerin yarısının çöpe gittiğini belirterek, "(Önlemek için) Serpme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltıya geçme kararı aldık." dedi.

    Kahvaltıda yeni dönem başlıyor

    AA'ya konuşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, ülke genelinde yıllık serpme kahvaltı nedeniyle 100 milyar liralık israf yaşandığını ve ürünlerin yarısının çöpe gittiğini belirterek, "(Bunu önlemek için) Serpme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltıya geçme kararı aldık." dedi.

    Serpme kahvaltı dönemi bitti mi, yeni sistem nasıl olacak? #1

    Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından yapılan bir araştırmada son dönemde yaygınlaşan serpme kahvaltıların yıllık 100 milyar liralık israfa neden olduğu belirtilirken, serpme kahvaltılarda zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel, yumurta ve ekmek gibi gıdaların birçoğunun tüketilmediği için çöpe gittiği açıklanmıştı.

    TÜRES Genel Başkanı Bingöl, söz konusu israfı önlemek için "serpme kahvaltı" yerine "seçmeli kahvaltı" hareketi başlattıklarını belirtti.

    Serpme kahvaltı dönemi bitti mi, yeni sistem nasıl olacak? #2


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