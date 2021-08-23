Servet Yardımcı kimdir, hangi takımlı? Sosyal medyadan tepki yağdı! #ServetYardımcıİstifaEt

Sosyal medyadan başlatılan "#ServetYardımcıİstifaEt" etiketinin ardından, "Servet Yardımcı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlı?" sorusu gündeme getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi olan Servet Yardımcı ile ilgili sosyal medyadan bir etiket başlatıldı.

Yardımcı'nın Çaykur Rizespor'a sponsor olduğunu öğrenen futbolseverler, "#ServetYardımcıİstifaEt" etiketini başlattı.

Bunun akabinde, "Servet Yardımcı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlı?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Peki, "Servet Yardımcı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlı?"

SERVET YARDIMCI KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

26 Aralık 1957 tarihinde Rize'de doğan Servet Yardımcı, bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. Yardımcı'nın aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesi olduğu biliniyor.

Servet Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na girdi.

Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.