Servetini neye harcadığına inanamayacaksınız! Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, bakın evine ne yaptırdı

Amazon'un kurucusu ve 193.3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Jeff Bezos'un ABD'nin Los Angeles eyaletindeki lüks malikanesine dondurma musluğu taktırdığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin kişisi olma unvanını kaptırarak zengin ikinci kişi konumuna gerileyen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, bu sefer servetini harcadığı ürünle gündeme oturdu.

Los Angeles'ta bulunan ''CVT'' adlı bir dondurma şirketi, Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

EVİNE DONDURMA MUSLUĞU TAKTIRDI

Yapılan paylaşımda, şirketin ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un malikanesine dondurma servisi yapan otomatik makine yerleştirdiği kaydedildi.

Paylaşımda, ''Evinde bundan sonra 7/24 hizmet veren bir CVT musluğu bulunan bir kişiye, dondurma servisi yaptım. Teşekkürler Jeff Bezos, ilk meskun CVTeeny müşterimiz olduğun için.'' ifadelerine yer verildi.

CVTeeny'nin tüketilmeye hazır dondurma servis eden bir makine olduğu kaydedildi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Amazon'un sahibi iş insanının bu harcamasına sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi. Bazı kullanıcılar, ''Yok artık!'' yorumunda bulunurken bazı kullanıcılar ise Jeff Bezos'un beslenme düzeniyle dalga geçti.

''Jeff Bezos'un diyeti nasıl? Kahvaltıda dondurma ve tonlarca McDonald's yiyip neredeyse sürekli kola içen tuhaf diyetleri olan başka milyarderler de var.'' yorumları yapıldı.