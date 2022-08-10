Sevdiğime kavuşmak için hangi duayı okumalıyım? Vasıl duası nasıl okunur? İşte o özel dua...

Sevdiğime kavuşmak için hangi duayı okumalıyım? Vasıl duası nasıl okunur? İşte o özel dua...

Sevdiğine kavuşmak için dua etmek isteyenler bu duatı merak ediyor.İşte sevdiğine kavuşmak isteyenlerin araştırdığı o dua..

Farklı sebeplerden dolayı sevdiğinden ayrılan veya ayrıldığı bir sevdiği ile tekrar kavuşmak isteyenlerin edeceği dualar internette sıkça araştırılıyor.

Sevdiğine kavuşma duası sıklıkla gündem olarak araştırma konusu oluyor.Sevdiği kişiye kavuşmak isteyen kişiler için Vasıl duasının okunması tavsiye ediliyor.

İşte sevdiğine kavuşmak isteyenlerin okuması gereken o dua..

Sevdiğine kavuşma duası

Sevdiğine kavuşmak isteyenlerin okuması gereken dua şu şekildedir..

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Vedud,

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala. Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula. Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke 'ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.

Ya Cami,

Sebbihısme rabbikel'a'la. Elleziy haleka fesevva.Velleziy kaddere feheda. Velleziy ahrecelmer'a. Fece'alehu ğusaen ahva. Senukriüke fela tensa.İlla maşaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa. Ve nüyessirüke lil yüsra. Fezekkir in nefe'atizzikra. Seyezzekkerü men yahşa. Ve yetecen nebühel'eşka. Elleziy yaslennarel kübra. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya. Kad efleha men tezekka.Ve zekeresme rabbihi fesalla. Bel tü'sirunel hayateddünya. Vel'ahıretü hayrün ve ebka. İnne haza lefissuhufel'ula. Suhufi ibrahiyme ve musa.

Ya Mucib,

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada'na 'anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa'na leke zikreke. Feinne me'al'usri yüsren. İnne me'al'usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab. (amin)

Sevdiğine kavuşma duası abdest alınarak okunmalıdır.Ayrıca bazı alimler bu duanın cuma günü yatsı namazından sonra okunmaya başlayarak 7 gün okunmasını tavsiye ediyorlar.