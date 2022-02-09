Sevdiğinizi mutlu edecek altın bileklik modelleri Goldium’da

Golden Jewellery, sade, gösterişli, renkli, taşlı ya da yoğun işçiliğe sahip birbirinden farklı onlarca farklı modelin yer aldığı altın bileklik koleksiyonu ile kalpleri fethetmeye devam ediyor.

Golden Jewellery, sade, gösterişli, renkli, taşlı ya da yoğun işçiliğe sahip birbirinden farklı onlarca farklı modelin yer aldığı altın bileklik koleksiyonu ile kalpleri fethetmeye devam ediyor. Bu özel koleksiyonda yer alan tüm kadın altın bileklik modelleri, Goldium kalitesi ve güvencesi ile satışa sunuluyor. İndirimli ve hemen her bütçeye uyan altın bileklik fiyatları ile sevdiklerini mutlu etmek isteyenlere de harika bir hediye alternatifi sunuyor. Bütçenize uygun olarak çeyrek altın bileklik ya da reşat altın bileklik modelleri arasından seçim yapabilir ve sevdiklerinizin yüzündeki gülümsemeye şahit olabilirsiniz.

Gram altın bileklik modelleri arasında yer alan dorika toplu bileklik modelleri özellikle sezon ürünleri arasında en çok tercih edilen tasarımlardan. Altın dorika toplu kare bileklik modeli hem uygun fiyatı hem de şık tasarımı ile yoğun ilgi görüyor. Tamamen el işçiliği ile hazırlanan altın bileklik modellerinde, nazar boncuğu, kalp ya da halka gibi klasikler arasında yer alan figürlerin yanı sıra, spiral, at nalı ya da uçak gibi sıra dışı ve etkileyici çizgi ve figürlere de rastlamak mümkün.

Kadın altın bileklik koleksiyonunda son derece geniş ürün yelpazesi ile hizmet veren Goldüum Jewellery, farklı renklerde taşlara yer verdiği renkli tasarımları ile de dikkat çekiyor. Firuze taşlı ya da mineli altın bileklik modellerinin yanı sıra nazar boncuklu altın bileklik modelleri ile de aksesuarlarında canlı renkler taşımak isteyen müşterilerine sayısız alternatif sunuyor. Yarım altın bileklik modelleri ya da tam altın bileklik modellerinin de arasında bulunduğu geniş koleksiyonlarında; beyaz, sarı ya da rose altın renklerinde tasarlanan etkileyici ürünlere rastlamak mümkün.

Bu Tasarımlar Zamana Meydan Okuyor

Kadın altın bileklik modelleri arasında yer alan bazı parçalar, üzerinden geçen yıllara inat güzelliğinden ve etkileyiciliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Goldium Jewellery bileklik koleksiyonunda, yıllar öncesinden uzanan nostaljik parçalar kadar modern ve yıllar sonra bile hala ilk günkü ışıltısını koruyacak zamansız parçalar da yer alıyor.

Altın baget taşlı tasarım bileklik modeli, zincirindeki vintage esintisi ve baget taşın modern dokunuşu ile zamansız parçalar arasında en çok talep edilen modellerden. Yarım altın bileklik arayanlar için de son derece cazip bir alternatif olarak sayılabilecek bu modeli kendinize ya da sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Goldium Jewellery indirim ve kampanyalarını takip ederek bu şık tasarıma daha uygun fiyatlarla sahip olmanız da mümkün.

Nostaljik zincir formuna göz alıcı bir nazar boncuğu ve parıltılı zirkon taşların eklenmesi ile oluşturulmuş bu özel tasarım, tam altın bileklik arayanlar için son derece etkileyici bir alternatif. Zamansız parçalar arasında sayılabilecek bu özel tasarım, Goldium Jewellery mücevher ustalarının hünerli el işçiliği ile üretiliyor. Sarı altın kullanılan bu özel modele; havale ya da nakit ve kredi kartı ile kapıda ödeme seçenekleri ile sahip olabilirsiniz.

Sevdiklerinize hediye edebileceğiniz zarif ve şık bir tasarım olan altın nazarlı bileklik modeli, hem uygun fiyatı hem de etkileyici görüntüsü ile sizi ve sevdiklerinizi cezbedecek. Hafifliği ve rahatlığı nedeniyle özellikle gündelik kullanımda oldukça ilgi gören bu zarif model gram altın bileklik arayanlar için oldukça etkileyici bir alternatif.