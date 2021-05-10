Seveni çok: Kabak mücveri

Ege mutfağının en bilindik tadı mücver, mevsimin en taze otları ve bilinmeyen püf noktalarıyla mutfaklarınıza konuk oluyor…

İster fırında ister yağda pişirebileceğiniz mücver yapımına dair bütün püf noktaları bu tarifte topladık. Pırasa, havuç, patates vb. birçok sebzeyle de hazırlanabilen mücverin en klasiği ise kabaklı olanı. Bu yüzden biz de kolları sıvadık ve kabakları rendelemeye başladık. İftar sofrasında salata ve çorbayla tam bir menü oluşturabilecek bu yemeğin yanında sarımsaklı yoğurt servis etmeyi unutmayın!

Kabak Mücveri Tarifi VİDEO

KABAK MÜCVERİ TARİFİ

Malzemeler

- 2 adet rendelenmiş kabak

- 4 adet taze soğan

- ¼ demet maydanoz

- ¼ demet dereotu

- 1 adet yumurta

- 4 yemek kaşığı un

- 1,5 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı karabiber

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- ¼ tatlı kaşığı muskat

- Ayçiçek yağı

Yapılışı

Rendelediğiniz kabakları tel süzgecin üzerine alın. Üzerine tuzu ekleyip karıştırın ve buzdolabında 1 saat kadar bekletin. Tuzda bekletmeyle birlikte kabağın fazla suyundan kurtulmuş olacak ve hamuru için gerekli olan un miktarını azaltmış olacaksınız.

Süzülen kabağı derin bir kaba aktarın. Üzerine doğradığınız yeşilliklerle birlikte yumurtayı ekleyin ve baharatlarla tatlandırın. Bütün malzemeleri homojen bir şekilde yoğurun ve unu ilave edip yoğurarak yedirin.

Tavayı ocağa alıp bir parmak derinliğinde olacak şekilde Ayçiçek yağı ilave edin. Orta ateşte yağı ısındırın. Her bir mücver 1 tepeleme yemek kaşığı olacak şekilde ayarlayın ve kızgın yağda altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Mücverlerin fazla yağını havlu kağıda süzdürdükten sonra servis tabağına alın ve çırpılmış yoğurt ile servis edin.

Afiyet olsun...