Sevgililer Günü'ne karşıt: 11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü nasıl ortaya çıktı?

11 Kasım, Dünya Yalnızlar Günü olarak kutlanıyor. Peki bu gün nasıl ortaya çıktı, hikayesi nedir?

14 Şubat'ın aksine doğan 11 Kasım, milyonlarca bekarın kutladığı bir gün.

11 Kasım tüm dünyada bekarları temsil ederek "Dünya Yalnızlar Günü" olarak geçiyor.

Çin'de kutlanmaya başlanan Dünya Bekarlar Günü, alışveriş sitelerinde büyük indirimler ile çılgınlık yaşanıyor.

Dünya Bekarlar günü nedir? 11 Kasım Dünya Bekarlar günü nasıl ortaya çıktı? soruları vatandaşlar tarafından 11 Kasım günü merakla araştırılıyor.

Sosyal medya hesaplarından bugüne dair paylaşım yapmak isteyenler, 11 Kasım Yalnızlar Günü kutlama mesajlarını da sorguluyor.

İşte 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü'ne hakkında bilgiler...

11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü'nün hikayesi

Dünya Bekarlar Günü, ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak gündeme gelmiş ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atılmıştı.

Dünya Yalnızlar Günü, dört tane yalnız 1'den oluşan tarihlere denk getirilmiştir. Yani, 11.11 tarihi Bekarlar Günü olarak belirlenmiştir. Her yıl 11 Kasım tarihi Dünya Yalnızlar Günü olarak kutlanmaktadır.

Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumdadır.

Bekarlık ile ilgili sözler

Bir yerde, benim için nefes aldığını bildiğim ve henüz tanımadığım biri var mutlaka... 11 Kasım Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Ne de doğru demiş Özdemir Asaf, "Yalnızlık paylaşılmaz Paylaşılsa yalnızlık olmaz".. Hepimizin 11 Kasım Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Sizin 14 Şubatınız varsa bizim de 11 Kasımımız var Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Çok büyük kalabalıklarda bile yalnız kalışımı hatırlarım bazen Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Bekarlık neydi? Emekti, yemekti, ütüydü, bulaşıktı. Bekarlık sultanlıktı!

Asıl evlenen evde kalır. Evlenmeyen gezer tozar, hayatın keyfini çıkarır.

Önemli olan medeni halinin bekar olması değil. Bekâr halinin medeni olması.

Bekar erkek her sabah işe farklı bir yönden gelen erkektir. (Slıolom Alelchem)

“Madem bu kadar değerli bekârlık, insan niye törenle veda eder ki?”Uğur Gökbulut

Çok uzağa giden kocaya da, çok yakına gelen bekar erkeğe de hiç güvenme. (Helen Rowland)

Bekar bir adam asla pişirmesi yemesinden uzun süren bir yemek hazırlamaz. Murat Menteş

Ne bekarlık sultanlıktır ne de evlilik tek başına kurtuluş. Aslolan imtihanın farkında olmaktır.

“Yav bekarlık zor değil mi?” diyorum. “Kadınlar daha zor “ diyor.

“Evlenmek için delicesine aşık olmayı bekleyeceğim. Sanırım bu yüzden de evde kalacağım.”Jane Austen

Bugünlerde bütün evli erkekler bekar gibi yaşıyorlar, bütün bekar erkekler de evli gibi. (Oscar Wilde)

Eğer bekarsan her yerde mutlu çiftler görürsün. Eğer evliysen her yerde mutlu bekarlar görürsün.

Kısmet etmiş ise Mevla el getirir, yel getirir, sel getirir. Kısmet etmez ise Mevla el götürür, yel götürür, sel götürür.