YÜZLEŞTİRELİM: Sevgilinin cebinde olduğunu anlamanın 5 basit belirtisi Çiftlerin arasındaki sorunlardan birisi de bolca dışarıda vakit geçirememleridir. Özellikle dışarıda buluşmak istemeyen erkek ya da kadınların bunu neden istemedikleri merak edilir. Bu soruya cevap vermeden önce, cepte olup olmadığınızdan emin olmalısınız.

Erkek arkadaşınızın ya da kız arkadaşınızın cebindeyseniz, hemen çıkmanız gerekiyor.Sağlıklı bir ilişkinin yolu bundan geçiyor.

Sağlıklı ilişkilerde böyle sorunlar olmaz ve kişiler birbirlerine verdikleri değeri rahatlıkla gösterebilir.

Birlikte zaman geçirmekten hoşlanan çiftler, çevredekileri de bu ilişkiye belirli ölçüde dahil edebilir.

Ancak ilişkiniz sağlıklı değilse, sevgiliniz sizi herkesten saklayabilir ve dışarıda birlikte gözükmekten çekinebilir.

Sevgilinizin neden cebinde olduğunuza dair detaylara hakim olmanız gerekiyor.

Hatta buna dair belirtileri de bilirseniz, aksiyon almanız daha kolay olacaktır.

5 adımda sevgilinizi çözün!

İlişkilerini halka açıklamamak, partnerlerin bazen yaptığı karşılıklı bir tercihtir ve bunun nedenleri mahremiyetten kültürel faktörlere kadar değişebilir. Ancak bir kişinin eşini dünyaya tanıtmakta hiçbir sakınca görmediği, ancak diğerinin hazır olmadığı ve kişiyi görünmez hissettirme pahasına bile olsa ilişkiyi gizlemek için kasıtlı girişimlerde bulunduğu zamanlar vardır.

Bu toksik flört trendi cebe indirilmesi, partnerinin çevresinde kabul görmek isteyen ancak sonunda kendini yok sayılmış ve ihmal edilmiş hisseden birçok kişi için sinir bozucu olabilir.

Kısa bir süre cebte olmak yine tolere edilebilirken, bunu yıllara yaymak bir ilişkiyi bozabilir. Bu aynı zamanda diğer kişinin sizinle ilgili ciddi olmadığı, güven sorunları olduğu ve hatta sizi aldattığı anlamına da gelebilir.

İlk nedenler

"Eşiniz arkadaşları hakkında daha az konuşuyorsa, sizi sosyal toplantılarda tanıştırmaktan kaçınıyorsa veya sizi iş arkadaşlarıyla dışarı çıkarmaya isteksiz veya gergin görünüyorsa, bu onların sizi cepte gördüğünün bir işareti olabilir.

Partner ilişkiyi ciddiye almıyor veya sizi en önemli kişileriyle tanıştırmaktan utanıyor. Yakın arkadaşlarını ve aile üyelerini ilişkilerine nispeten hızlı bir şekilde sokan insanlar, aradıkları şey ve ilişkinin ilerleyişi konusunda daha açık sözlüler.

Denklemde, sürekli olarak biriyle görülmekten kaçınanlar - onları gerçekten sevseler bile - risk almaktan ve ortaklıklarına bağlı kalmaktan rahatsız olabilirler.

Bu nedenle, cebe atmak bazı ağır beklentiler taşır ve neredeyse çoğu zaman araştırmaya değer olan ilişki dinamiklerinin altında yatan sorunları haykırır. İşler istenmeyen bir noktaya gelmeden önce bu yıkıcı davranışın sizde nasıl hissettirdiğini bilmelerini sağlamak çok aydınlatıcı olabilir" diyor Dr Chandni.

-Dr Chandni, insanların cebte olmalarına neden olan beş yaygın nedeni söyle açıklıyor;

1. Bağlılığa hazır değiller

Bazı insanlar, ciddi bir ilişki kurmaya hazır olmadıkları veya bunu resmileştirmekten korktukları için umursamaz olabilir. Eşlerinin arkadaşlığından keyif alabilirler, ancak yine de özel hayatlarını başkalarıyla paylaşırken rahat olmaları gerekir. Çok erken taahhütte bulunmaktan ve daha sonra pişman olmaktan korkabilirler.

2. Yargılanma korkusu

İnsanların cebe girmelerinin bir başka nedeni de aileleri ve arkadaşları tarafından yargılanmaktan korkmalarıdır. Din, ırk veya sosyoekonomik durum farklılıkları gibi çeşitli nedenlerle sevdiklerinin eşlerini onaylamayacağından endişe edebilirler.

3. Başka insanlarla görüşüyorlar

Bazen insanlar, aynı anda başka insanlarla da görüştükleri için eşlerini cebte görebilirler. Diğer partnerlerinin ilişkilerini öğrenmesini istemeyebilirler, bu yüzden bunu bir sır olarak saklarlar.

4. Çatışmayı önlemek için

Bazı durumlarda, insanlar ilişkilerini ifşa etmenin kendi sosyal grupları veya aileleri içinde çatışmaya neden olacağını düşünürler. Örneğin, kendi dininin dışından biriyle çıkan biri, ebeveynlerine tartışmadan kaçınmalarını söylememeyi tercih edebilir.

5. Kontrolü sürdürmek için

Birini cebte görmek, gücü cebe atanın ellerine verdiğinden, ince bir manipülasyon ve kontrol biçimi olabilir.