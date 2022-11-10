SEVGİLİNİZLE TEN UYUMUNUZ: Ten uyumu nasıl anlaşılır?

İki sevgili arasındaki ten uyumu, ilişkinin daha sağlam ve kalıcı olmasını sağlıyor. Aşık olan her insanda ten uyumu olmayabiliyor ancak ten uyumu olan çiftler, ayrılmakta zorluk yaşıyor.

Çiftler arasındaki uyum birçok faktörün bir araya gelmesi ile oluşur ve uzun ömürlü ilişkilerin temelini atar.

Bu faktörlerden bazıları zamanla eksilmeye başlarsa, ilişkinin temeli sarsılabilir ve ayrılıklar kaçınılmaz olur.

Ancak iki kişi arasında ten uyumu varsa, ayrılığın kıyısından dönen bir ilişkiniz olabilir. Çünkü ten uyumu, kişinin bağımlı olmasına neden olabilir.

Eşler arasında uyumlu bir cinsel anlayış olduğunu gösteren ten uyumu, cinsel arzuların artmasına neden olur.

Dokunma, öpme ve sarılma istediği veren ten uyumu sayesinde, çiftler birbirilerine tutkuyla bağlanır.

Çekicilik, hayal, tutku, zevk alma-verme, hayattan uzaklaşmak gibi duygular, ten uyumunu açıklayabilir.

Ten uyumu nasıl anlaşılır?

Kalp atışının hızlanması ve sürekli dokunma isteği ten uyumunun en önemli belirtilerinden birisidir.

Sürekli dokunmak ve o anda kalma isteği, ten uyumunu kişiler için çekici kılıyor.

Bir kez yaşandığında bağımlılık yaratan bu uyum kişide oldukça özel duygular uyandırabiliyor.

Kişilerde coşku, mutluluk, özgüven gibi iyi hisler uyandıran bu uyum, zaman içinde büyüyen ve gelişen bir durum değildir.

Cinsel isteği arttırarak, çiftler arasında sağlıklı bir cinsel yaşam sağlar. Cinselliğin sağlıklı ilerlemesi, ilişkilerin de sağlıklı ilerlemesine neden olur.

Eşler arasındaki bağı güçlendirici bir etkisi vardır.

Ten uyumunun aşk ile aynı anlama geldiği düşünülse de daha çok çiftlerde bağımlılık yaratan bir etkisi vardır.

Toplumda aşk yaşayanların ortalama yüzde 10’unda ten uyumu vardır.

Yukarıda yer alan maddeler varsa, sevgiliniz ile ten uyumunuz vardır ve yüksektir.Her ilişki farklılık barındırır.

Bu maddeler dışında yaşadığınız bazı özel şeyler, ten uyumunuz olduğunun kanıtı olabilir.

Bunu ayarlamak ve analiz etmek ise ilişki içindeyken kişiye düşer. Kişi, ten uyumu olup olmadığını ilişki içerisindeki davranışlardan analiz edebilir.