Erkek arkadaşına yaptığı şakayı yayınlayan kadının görüntüleri oldukça beğeni topladı. Sevgilisinin şakası karşısında şaşkına dönen genç adam, sevgilisini kahkahalara boğdu.

Video içerikleri paylaşma sitesi olan ve dünyada milyarlarca kullanıcısı olan TikTok adlı uygulamada karşılaşılan bir görüntü, görenleri tebessüm ettirdi.

Bir kadının, sevgilisine şaka yaptığı anları TikTok'taki yayınladığı görüntülerde, ip, su şişeleri ve diğer malzemeler görülüyor.

Erkek arkadaşına tutması için aynı ipe bağlanmış şişeleri veren kadın, erkek arkadaşının ağırlığı tutmasıyla birlikte eline çeşitli malzemler seriyor.

İPİ KESTİ

Sevgilisinin elindeki ağırlığın üstüne defter, kağıt, dosya, örtü gibi şeyler koyan kadın en son sıvı bir malzeme koyarak alttaki ipi kesiyor.

YÜZÜNDEKİ ŞAŞKINLIĞA KAHKAHA ATTI

İpin kesilmesiyle birlikte genç adamın ağırlık verdiği kaldırma gücüyle elindeki sıvı yüzüne yapışıyor. Genç adamın yüzündeki şaşkınlıksa, sevgilisinin kahkahalar atmasına sebep oluyor.

Sevgilisinin şakasının ardından şaşkına döndü VİDEO

