Sevim Gözay vefat etti

Sevim Gözay, kanser tedavisi gördüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Gazeteci ve televizyon sunucusu Sevim Gözay, 48 yaşında lenf kanserine yenik düştü.

Gözay'ın ölüm haberini sosyal medyadan yakın arkadaşları duyurdu.

Gözay'ın, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ettiği ve hastalığın son dönemde oldukça ilerlediği belirtildi.

SEVİM GÖZAY KİMDİR?

Sevim Gözay kültür, yaşam ve medya alanlarında yıllarca içerik üretti.

Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yaptı.

Asistan olarak ‘Dr. Stress’, ‘Canlan Biraz’, yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak ‘Sabah Şekerleri’, ‘Hi-Fi’, ‘Netiket’, yönetmen-seslendiren olarak ‘İstanbulART’, sunucu-editör olarak ‘Şehrin Rengi’, ‘Dizikolik’, ‘Bazıları Sıcak Sever’ ve ‘Artist’ programlarını ekrana taşıdı.

Yeni nesil sinema programlarıyla beğeni kazanan Özay, 2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü’ne lâyık görüldü. Gözay, son dönemde YouTube üzerinden yayınlar yapıyordu.