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    Sevimli ayının havuz keyfi

    Tarım ve Orman Bakanlığı, bir ayının fotokapana yansıyan havuz keyfine ilişkin videoyu “Yaban hayatında bayram tatili devam ediyor” notuyla paylaştı.
    • 11.07.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 20:47
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    Sevimli ayının havuz keyfi

    Türkiye'de doğal hayat hem gözetleniyor hem de bu sayede korunuyor.

    Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından Türkiye’nin dört bir yanına yerleştirilen fotokapanlardan yaban hayatına dair görüntüler elde edilmeye devam ediyor.

    Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı, fotokapana yansıyan bir ayının yaban hayatındaki doğal hallerini yayınladı.

    "Yaban hayatında bayram tatili devam ediyor"

    Görüntüye boz ayının rahatlığı ve doğada geçirdiği anlar yansıdı.

    Tarım ve Orman Bakanlığı o anları “Yaban hayatında bayram tatili devam ediyor” notuyla paylaştı.

    Paylaşım sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

    Sevimli ayının havuz keyfi #1

    Sevimli ayının havuz keyfi #2


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