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- Sevmeyene sevdiren tarif: Brokolili kek
Sevmeyene sevdiren tarif: Brokolili kek
Adını duyanların şaşırdığı brokolili kek, rengi ve tadıyla sıra dışı bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça sağlıklı tarifiyle brokolili kek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
- Haber Merkezi
- 10.06.2021 - 13:49
Gelin ve kayınvalide konseptli yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününün yemeği brokolili kek tarifi oldu.
Kulaklara ilginç gelen bu lezzet, seyirciler tarafından da merak ediliyor. Alışılmış keklerin dışında olan brokolili kek, görüntüsü ve tadıyla sebze sevmeyenlere bile kendini sevdiriyor.
Tarifi denemek isteyen seyirciler, brokolili kek nasıl yapılır, malzemeler nelerdir araştırıyor. İşte evde kolayca yapabileceğiniz Gelinim Mutfakta brokolili kek tarifi..
BROKOLİLİ KEK MALZEMELERİ
- 250 gram brokoli
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
BROKOLİLİ KEK TARİFİ
- İlk olarak brokoliyi buharda pişirin.
- Buharda pişen brokolileri parçalara ayırıp fırın kabına dizin.
- Yumurta, süt ve sıvı yağı derin bir çırpma kabına çırpın.
- Unu eleyip çırpma kabına ilave edin.
- Tuz, karabiber ve pul biberi ekledikten sonra bütün malzemeleri iyice çırpın.
- Çırptığınız malzemeleri de brokolileri dizdiğiniz fırın kabına boşaltın.
- Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında, kekin üzeri tamamen kızarana kadar pişirin.
- Kekiniz hazır, dilimleyip hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.