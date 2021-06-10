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Sevmeyene sevdiren tarif: Brokolili kek

Sevmeyene sevdiren tarif: Brokolili kek

Adını duyanların şaşırdığı brokolili kek, rengi ve tadıyla sıra dışı bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça sağlıklı tarifiyle brokolili kek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?