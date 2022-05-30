Şevval ayı bitti mi, ne zaman bitecek? 2022 Şevval ayı son günü

Şevval ayının son günü ne zamana denk geliyor merak ediliyor. Peki 2022 Şevval ayı bitti mi, ne zaman bitecek? İşte son günü...

Şevval, sözlükte "yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak" anlamlarındaki şevl kökünden türemiş kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır.

Üç aylardan sonra gelen Şevval ayında 6 gün oruç tutmak, sünnet sayılıyor.

Hz. Peygamber'in, "Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur" meâlindeki hadisi (Müslim, "Sıyâm", 204) dikkate alınarak bu ayda altı gün oruç tutmanın müstehap olduğu kabul edilmiştir.

Peki bu yıl şevval ayı ne zaman bitecek? 2022 Şevval ayı son günü ne zaman? İşte yanıtı...

2022 Şevval ayı ne zaman bitecek?

2 Mayıs'ta balayan Şevval ayı, 30 Mayıs Pazartesi tarihinde sona erecek.