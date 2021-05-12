Şevval ayı ne zaman başlıyor? 2021 Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval orucu önemi..

Şevval ayı ne zaman başlıyor? 2021 Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval orucu önemi..

Ramazan ayının ardından İslam alemi için en önemli zamanlardan biri olan Şevval ayı ve Şevval orucu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki Şevval ayı ne zaman? Şevval ayı orucu ne zaman tutulur?

On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan'ın son günü idrak ediliyor. Müslümanların büyük bir coşkuyla karşıladığı Ramazan Bayramı'na saatler kala Şevval ayı hakkında araştırmalar yapılıyor.

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu aydan sonraki kameri ay olan Şevval'in ne zaman başlayacağı, pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor.

Bu nedenle vatandaşlar, 'Şevval ayı ne zaman başlayacak? Şevval orucuna ne zaman başlanır?' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Şevval ayı ne zaman başlıyor? İşte, 2021 Şevval ayı ve Şevval orucu başlama tarihi...

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN 2021?

Hicri Takvim'in 10'uncu ayı olan Şevval ayı, 13 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak ve 10 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu orucun faziletlerinden bahsetmiştir.

Farz olmayan bir ibadet olan olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulması tavsiye edilen bir oruçtur. 6 günlük oruç, Ramazan Bayramı'nın birinci günü hariç Şevval ayı içerisinde peş peşe veya birlikte tutulabilir.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü yani Şevval Ayı’nın birinci günü oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Bununla birlikte tek başına Cuma veya tek başına Cumartesi günü de oruç tutmak aynı şekilde mekruh sayılmıştır.

ŞEVVAL AYI İLE İLGİLİ HADİSLER

Hz. Peygamber (s.a.v)'in, “Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur.” meâlindeki hadisi (Müslim, “Sıyâm”, 204) dikkate alınarak bu ayda altı gün oruç tutmanın müstehap olduğu kabul edilmiştir.

Şevval ayında tutulan orucun sevabı ile ilgili hadis-i şerif:

(Ramazandan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Taberanî]

(Ramazan orucuyla Şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.) [İbni Mace]

(Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.) [İbni Huzeyme]